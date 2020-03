Les Celtics ont battu Magic 92-83 avec 17 de Rozier et Monroe

Ce jour-là, le meneur Terry Rozier et Greg Monroe ont mené les Celtics de Boston à une victoire de 92-83 sur le Orlando Magic avec 17 points chacun au cours de la séquence d’étirements en 2018.

Remplaçant pour un Kyrie Irving blessé, Scary Terry était dans les premiers stades de la course qui le verraient finalement et les jeunes ailes de Boston Jaylen Brown et Jayson Tatum mèneraient cette équipe au bord de la finale de la Conférence Est.

La victoire est venue sans Brown, qui se remettait encore d’une commotion cérébrale, et le centre Al Horford a également marqué 15 points.

“Ce n’était pas joli”, a déclaré l’entraîneur-chef Brad Stevens à l’époque (via l’Associated Press). “Nous n’avons évidemment pas fait une tonne de tirs, mais notre défense était plutôt bonne.”

Aujourd’hui est également l’anniversaire de l’ancien attaquant celtique Bob Harris, qui a joué pour l’équipe entre 1950 et 1954. Produit de l’État de l’Oklahoma, Harris a été repêché en 1949 par les Pistons, alors qu’ils étaient encore à Fort Wayne, dans l’Indiana.

Il serait échangé à Boston l’année suivante pour le grand homme Dick Mehen, et récolterait en moyenne 6,7 points et 7,1 rebonds par match sur quatre saisons avec les Celtics.

Harris sera échangé aux Pistons en 1954, mais ne jouera plus jamais en NBA.

