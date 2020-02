Les Celtics ont «un vif intérêt» pour Davis Bertans des Wizards: Mannix

Un mouvement de fin de banc auquel les Celtics de Boston ont été connectés au cours des dernières semaines pourrait se réchauffer à l’approche de la date limite des échanges du 6 février: un accord pour l’attaquant de pointe des Washington Wizards Davis Bertans.

Boston a été lié au swingman de 6 pieds 10 pouces à plusieurs reprises cette saison, malgré le fait que le directeur général des Wizards, Tommy Shepherd, ait exprimé à plusieurs reprises un manque d’intérêt pour le Letton.

Chris Mannix de Sports Illustrated rapporte que Boston continue d’avoir un «fort intérêt» pour l’acquisition des services du joueur de 27 ans, notant que le natif de Valmiera «pourrait rejoindre la rotation de la zone avant et extraire ce qui a été un banc de tir brutalement mauvais», selon Mannis. comme 28e meilleur de la NBA.

Mannix pense que le fait de choisir l’équipe en vérité n’aura pas de place pour l’alignement sans mouvements de consolidation de toute façon pourrait être suffisant pour convaincre Shepherd d’écouter, et il pourrait avoir un point.

Mais Boston doit également considérer que Bertans sera un joueur autonome sans restriction à la fin de la saison.

Ils pourraient voir les actifs et les contrats des joueurs inclus pour l’appariement des salaires sortir efficacement avec lui au cours d’une saison qu’ils pourraient ne pas être en mesure de faire correspondre les feuilles d’offre à la manière du vétéran de quatrième année – s’il veut rester avec les Celtics à tout.

À l’inverse, il pourrait être considéré comme une assurance Gordon Hayward au cas où le produit Butler plonge son orteil dans un marché d’agence libre peu profond cet été, l’attaquant pouvant se retirer de la dernière saison de son contrat actuel.

Au fil des heures et à 15 heures La date limite pour terminer les transactions jeudi approche, attendez-vous à de plus en plus de grondements comme celui-ci. Une grande partie de ce que nous entendons et lisons peut être des postures et des tentatives de levier.

Mais il y a aussi probablement du feu pour aller avec toute la fumée des récits comme celui-ci qui traînent depuis un certain temps.

