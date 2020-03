Les Celtics paieront les employés de nuit des jeux à la fin de la saison

Selon John Karalis de MassLive, le personnel de soutien de l’équipe de nuit des Boston Celtics sera rémunéré pendant le reste de la saison régulière.

Les travailleurs horaires du monde de la NBA sont de plus en plus préoccupés, qui font partie des États-Unis et du Canada les plus durement touchés, leurs emplois devenant de nombreuses industries dans les deux pays.

La pression pour que les équipes de la NBA couvrent les salaires des travailleurs horaires a commencé à augmenter ces derniers jours, la plupart sinon la totalité des équipes s’engageant à couvrir les salaires indispensables.

En raison du fait que l’arène dans laquelle jouent les Celtics – TD Garden – appartient à leur franchise sœur dans la LNH, les Bruins de Boston, il semble qu’il y ait eu quelques défauts à régler pour que ce scénario soit réglé pour les travailleurs de l’aréna.

La solution semble être qu’au moins les Celtics prennent soin d’eux-mêmes, comme ils le devraient.

Samedi soir, Gary Washburn du Boston Globe a rapporté que les Celtics travaillaient sur une telle proposition, et cela semble – heureusement – avoir été réalisé.

