Les Celtics parmi les meilleures cotes de paris sportifs à traiter pour Drummond

Selon les bookmakers en ligne, les Boston Celtics font actuellement partie des équipes de tête pour débarquer le grand homme des Detroit Pistons Andre Drummond avant la date limite du 6 février.

Le produit UConn était lié à la franchise du Massachusetts plus tôt dans la semaine, malgré le fait que l’ancien choix global n ° 9 ne soit pas particulièrement adapté au style de jeu des Celtics ou aux contrats en vigueur pour les salaires correspondants.

Drummond, qui a connu une excellente saison statistique pour un Pistons sous-performant, est considéré comme presque certain de décliner la dernière saison de son contrat actuel afin de profiter d’une faible classe d’agent libre d’été.

Avec un record de carrière de 17,4 points par match et un rebond presque égal à 15,9 tableaux par match, le centre de 26 ans est considéré comme le plus susceptible de se retrouver avec les Atlanta Hawks par le bookmaker en ligne BetOnline Sportsbook.

Ils accordent à la franchise de Géorgie 2/3 de chances d’atterrir à Drummond, les Celtics se joignant aux Raptors de Toronto pour avoir 5/1 de chances dans BetOnline.

Les Charlotte Hornets et Los Angeles Clippers se distinguent comme d’autres options avec des cotes décentes à 7/1, et les Dallas Mavericks (8/1) et les New York Knicks (12/1) se profilent comme des tirs longs.

Toronto demeure une option intrigante, car la zone avant de l’équipe est dans le mauvais chrono pour la croissance surprenante de l’ailier Pascal Siakam.

Une telle décision pourrait permettre à la franchise de se réorganiser avec un grand homme capable de s’évanouir, sans vision au sol ni tir d’un Marc Gasol.

Boston semble être une option beaucoup moins probable malgré les bookmakers en ligne qui leur accordent des cotes favorables, car faire affaire avec Big Penguin offre peu de moyens d’augmenter le plafond de l’équipe et beaucoup de risques de le réduire considérablement.

