Les Celtics peuvent-ils voler la deuxième graine aux Raptors?

Les Boston Celtics voudront éviter de jouer les meilleurs Milwaukee Bucks de la NBA aussi longtemps qu’ils le pourront pour maximiser leurs chances d’atteindre les finales de la NBA, et l’une des meilleures façons de le faire est de s’emparer de la deuxième tête de série au classement général dans l’Est.

Pour ce faire, cependant, ils devront le gagner.

Avec les Miami Heat 3.5 matchs derrière eux à la quatrième place et les Toronto Raptors à seulement 1,5 match devant dans la deuxième place convoitée, il n’est certainement pas hors de question que l’équipe puisse encore monter ou descendre au classement d’ici la fin de la saison.

Le Heat aura du mal à rattraper ce retard avant la fin de la deuxième semaine d’avril, mais il pourrait être utile de revoir ces mathématiques si Boston trébuche un peu après la pause des étoiles.

Les Celtics ont peut-être l’un des calendriers restants les plus difficiles de la ligue, mais les Raptors ont atteint leurs sommets actuels au moins partiellement en raison du calendrier facile qu’ils ont eu ces dernières semaines, et affronteront des adversaires beaucoup plus difficiles à l’avenir.

À quel point un calendrier est-il difficile pour chacune de ces deux équipes de clôturer la saison?

Boston a encore 13 matchs contre des équipes avec des records de victoires, dont six prétendants si nous utilisons généreusement le terme – The Milwaukee Bucks et Utah Jazz à deux reprises, un match revanche avec les Houston Rockets et un match revanche potentiellement critique avec lesdits Raptors le 20 mars.

Toronto, d’autre part, compte 14 rencontres de ce type avec des équipes ayant remporté des records, et un gant sans doute encore plus intimidant à courir pour clore la saison.

Ils affronteront les Celtics en mars comme indiqué, mais affronteront également les Bucks, Grizzlies et Denver Nuggets deux fois, ainsi que les Jazz, Rockets, Lakers et Philadelphia 76ers parmi les franchises qui pourraient de manière réaliste rivaliser pour un championnat.

Avec dix de ces matchs à haute difficulté devant eux, sans compter le concours de Boston, il est très possible que les Celtics puissent dépasser les Raptors d’ici la fin de la saison.

Mais ils auront besoin de jouer comme ils s’attendent à perdre sans leur match «A» dans chaque concours restant sur le calendrier – le début de la saison qui ne respecte pas leurs adversaires coulerait une telle entreprise facilement.

Boston semble avoir l’élan et l’attitude nécessaires pour faire le travail – tout ce que nous pouvons faire pour le moment est d’attendre et de voir comment cela se traduit dans la colonne des victoires.

.