Les Celtics prennent le contrôle tôt, gagnent 115-97 contre les Dubs

Les Boston Celtics sont sortis un peu à plat contre les pires Golden State Warriors de la ligue, et ils semblaient pouvoir payer pour cela jusqu’à ce que le premier trimestre soit presque terminé.

Avec l’un de leurs débuts lents ayant ses effets habituels, Boston s’est retrouvé appuyé sur l’avant vétéran Gordon Hayward pour donner vie au jeu offensif de l’équipe.

Les seaux consécutifs du garde Marcus Smart ont donné aux Celtics une avance de six points dans les derniers instants de la première image, et les Dubs ne se sont jamais rapprochés pour le reste de la compétition.

Les Celtics ont vu de grandes nuits des attaquants Gordon Hayward, qui a poursuivi son jeu stellaire récemment avec 25 points et 8 planches, et All-Star Jayson Tatum, qui a enregistré 20 points et 6 rebonds à la veille de la nouvelle que le produit Duke a eu son premier -tout All-Star hoche la tête.

Le gardien de tir Jaylen Brown a ajouté 18 points et 7 planches, et Marcus Smart a récolté 21 points et 6 passes décisives sur le banc tout en tirant à 50% de la profondeur et du général.

Le meneur D’Angelo Russell a mené les Warriors avec 22 points, 5 passes décisives et 3 interceptions, et le garde de réserve Alec Burks a ajouté 18 points, mais les Dubs étaient hors de leur profondeur avec autant de joueurs clés toujours blessés.

Les Celtics de Boston affronteront ensuite les 76ers de Philadelphie le samedi 1er février au TD Garden à 20 h 30 HE.

