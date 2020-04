Les Celtics remodèlent le repêchage de la NBA 2020 pour faire face à COVID-19

Dans le grand schéma des choses, les limites imposées au processus de dépistage des Celtics de Boston pour le repêchage de la NBA 2020 sont loin d’être insurmontables.

Il y aura des changements, et cela a déjà eu un impact significatif – mais étant donné que la plupart des équipes commencent à suivre les perspectives qui les intéressent plusieurs mois à plusieurs années avant le projet, l’équipe dispose d’un solide corpus de recherches déjà organisé pour s’appuyer.

“Je pense qu’au-delà de la fin des tournois de la conférence, cela n’a vraiment pas changé grand-chose”, a déclaré le président de l’équipe, Danny Ainge, dans une récente interview avec le Boston Herald, Steve Bulpett.

Ainge avait été à l’ouest pour voir un certain nombre de perspectives dans leurs tournois de conférence respectifs avant qu’ils – et presque tous les matchs de basket-ball partout – soient annulés.

“Ces derniers jours de tournois de conférence ont été écourtés, mais après cela, nous n’allons généralement pas au tournoi de la NCAA”, a-t-il révélé. «Nous les regardons collectivement en tant que groupe. Je ne pense donc pas vraiment que les choses aient tellement changé. “

Cela ne veut pas dire que ce contexte important n’a pas été perdu, comme le note le directeur général adjoint et avocat de l’équipe, Mike Zarren:

“Il est regrettable de manquer ces tournois, car souvent vous planifiez votre programme plus tôt dans l’année autour des gars … Vous savez à quel tournoi vous allez, donc vous n’allez pas voir ces équipes autant plus tôt dans l’année.”

Et bien que, comme le note Ainge, l’équipe n’assiste généralement pas au tournoi de la NCAA, sa perte privera toujours l’équipe de l’une des meilleures opportunités pour voir comment les prospects jouent avec des enjeux aussi élevés que possible à ce niveau.

“Aucune des choses vraiment utiles concernant les tournois des conférences universitaires et le tournoi de la NCAA est que le niveau de compétition, en particulier dans les tours ultérieurs, est vraiment élevé”, a offert Zarren.

«Et donc manquer ces matchs où certains des plus jeunes espoirs arrivent à concourir au plus haut niveau rend le travail de dépistage plus difficile, il n’y a aucun doute. Mais nous avons vu ces gars jouer toute l’année, et il y a beaucoup de données sur beaucoup de joueurs. “

“Ce n’est donc pas un désastre, mais de toute évidence, plus d’informations sont meilleures”, a-t-il ajouté.

Cela ne se terminera pas seulement avec les tournois manqués non plus – la moissonneuse-batteuse et même le projet peuvent être encore impossibles à mener en personne, ou au moins comme d’habitude, en raison de la pandémie.

“Le projet de processus d’entraînement et les camps de moissonneuses-batteuses sont toujours en suspens”, a expliqué Ainge. “Nous ne savons pas comment cela va fonctionner, mais en ce moment je passe beaucoup de temps à regarder tous ces joueurs.

“Nous l’avons réduit à quelques centaines”, a-t-il déclaré avec un sérieux évident.

Les avancées technologiques seront une aubaine pour ce à quoi l’équipe sera confrontée afin de mieux informer ses options pour le prochain projet.

Si quelque chose de ce genre s’était produit il y a quelques décennies, Zarren pense que Boston «se ferait parvenir des cassettes vidéo les uns aux autres et n’aurait pas vraiment le droit de regarder tous les gars que nous voulions regarder».

“La technologie est maintenant telle que nous pouvons littéralement regarder chaque possession que le gars a joué toute l’année dans le confort de chacun de nos foyers et ensuite avoir une bonne vidéoconférence où nous nous réunissons tous et parlons des gars”, a-t-il ajouté.

“Je suppose que nous ferons beaucoup de cela dans les semaines à venir.”

