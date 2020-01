Les Celtics remplissent les Bulls embêtants, gagnent 113-101

Les Boston Celtics ont flirté avec un retour à leurs débuts lents contre les Chicago Bulls au United Center lundi soir.

La franchise du Massachusetts est sortie sans beaucoup de sentiment d’urgence de chaque côté du ballon, et les Bulls ont gardé le rythme avec Boston jusqu’à presque le milieu de la première image.

Le meneur de jeu Kemba Walker a commencé à cuisiner avec quelques layups rapides et un trey pour mettre les Celtics 18-9 avec un peu moins de cinq minutes à jouer dans le quart.

L’attaquant recrue Grant Williams s’est blessé à l’épaule en essayant de garder le gardien de Chicago Tomas Satoransky, grimaçant de douleur pendant quelques instants avant de retourner dans les vestiaires, où il a été diagnostiqué avec une douleur à l’épaule selon Jared Weiss de l’athlétisme.

Williams reviendrait dans la seconde moitié, Boston portant une avance de 55-37 à la pause.

Les Bulls ont réduit leur avance à six à la fin du troisième trimestre sur un Zach LaVine à 3 points alors que les Celtics ont un peu relâché le pied, mais Boston a brisé leur malaise lorsque Williams a frappé trois des siens.

Chicago n’a plus vraiment menacé, et les Celtics sont repartis avec une solide victoire 113-101.

Boston a été mené par une attaque équilibrée, le swingman Jayson Tatum marquant 21 points, 6 rebonds et 2 blocs, tandis que l’aile Jaylen Brown en a ajouté 19, et le général au sol Kemba Walker a ajouté 14 points et 2 blocs.

Le centre Enes Kanter avait 15 points et 9 planches à son premier départ depuis la fin novembre, et le garde de réserve Marcus Smart avait 12 points, 5 rebonds et 8 passes décisives.

Le gardien Zach LaVine a mené Chicago avec 30 points et 5 rebonds sur un tir de 9 sur 18, et Satoransky a récolté 12 points et 7 passes décisives. L’attaquant vétéran Thad Young a ajouté 17 points au banc des Bulls.

Les Boston Celtics joueront ensuite les Detroit Pistons à 19 h HE le 15 janvier au TD Garden.

