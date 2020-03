Les Celtics repoussent les Cavs résistants, gagnent 112-106 à Cleveland

Les Boston Celtics sont venus à Cleveland pour affronter une franchise des Cavaliers à peu près aussi défoncée qu’ils l’étaient mercredi soir, chaque franchise ayant perdu plusieurs joueurs clés en raison d’une blessure.

Boston est sorti un peu lentement et a laissé Cleveland prendre une avance de 6-2, mais les Celtics ont rapidement pris le contrôle avec une course de 10-0 rythmée par une paire de treys de l’attaquant des étoiles Jayson Tatum, forçant un timeout précoce.

Les Cavs ont répondu par une course de 7-0 pour pousser l’avance à 15-12 avec 6 minutes et 30 secondes restantes dans le cadre, et reprendraient la tête avec un 3-pointeur de Kevin Love avec un peu moins de quatre minutes restantes.

Un voyage d’Enes Kanter vers la ligne des lancers francs sur la possession subséquente effacerait cette avance, et les Celtics clôtureraient le premier quart à 28-27.

Le deuxième quart a commencé par un déplacement pour le centre Robert Williams III, bien qu’il ait raté les deux.

L’attaquant Semi Ojeleye frapperait une paire de treys rares, et le garde bidirectionnel Tremont Waters frapperait un sauteur entre eux pour donner une avance de 36-27 à Boston.

Alors que Tatum commençait à se réchauffer, les Celtics ont commencé à s’éloigner.

Lui et Ojeleye ont aidé à alimenter une course de 8-0 qui mettrait les Celtics en hausse de 56-43 avec 3:30 à faire dans la moitié avant que le produit SMU ne tombe avec un genou à l’aine qui l’enverrait aux vestiaires peu de temps avant la pause.

Les Cavs remonteraient et effaceraient la majeure partie de leur déficit, mais étaient toujours en retrait 58-52 pour clôturer la mi-temps.

L’avant-dernier trimestre a de nouveau commencé par un déplacement en ligne, cette fois pour le centre Daniel Theis, qui a converti l’un des deux. Cleveland a maintenu la pression et a repris une avance de 61-59 sur un lay-up de Collin Sexton avec un peu moins de 10 minutes à jouer dans le cadre.

Time Lord commencerait à prendre vie à l’attaque alors que Boston ripostait, reprenant la tête sur une paire de seaux par le natif de la Louisiane avec l’aide défensive d’Ojeleye, qui est revenu au jeu.

Les Cavs sont restés proches tout au long du quart, Sexton égalisant 75 points brièvement avant un panier Kanter, un retour en arrière de milieu de gamme Tatum et un dunk de dernière seconde de la recrue Grant Williams donnerait à Boston une avance de 81-77 avant le quatrième trimestre.

Les deux équipes se sont battues au coup par coup malgré la perte de la recrue des Celtics, Romeo Langford, au début du trimestre, à cause de la maladie tout au long de la dernière phase, Boston détenant une petite avance pendant la majeure partie du quatrième trimestre.

Les meilleurs seaux tardifs de Tatum, Ojeleye et du gardien Marcus Smart ont aidé les Celtics à se séparer, et Boston gagnerait un match difficile 112-106.

Les Boston Celtics affronteront le Utah Jazz au TD Garden à 20 h HE le vendredi 6 mars.

