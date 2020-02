Les Celtics repoussent les Wolves 127-117 alors que les deux équipes secouent les toiles d’araignée

Les Boston Celtics ont repris le combat contre les Timberwolves du Minnesota dans la soirée du 21 février, après plus d’une semaine après le week-end des All-Star NBA 2020.

Et ils y ressemblaient.

Boston est sorti un peu rouillé, permettant à un loup sans Karl-Anthony Towns de rester plus près que ce qu’il avait à faire jusqu’aux derniers moments du match, même avec le meneur de jeu Kemba Walker avec un genou enflé.

Aucune des deux équipes n’a pu obtenir beaucoup de séparation tôt, bien que Boston ait construit un petit coussin à partir de quelques dunks astucieux du centre Daniel Theis alors que le premier trimestre se terminait.

Les Celtics ont commencé à reculer au début de la deuxième période alors que l’attaquant des étoiles Jayson Tatum commençait à s’échauffer, clouant un sale pas en arrière de 3 points avec environ neuf minutes à faire dans la moitié de terrain.

Mais le gardien de tir Jaylen Brown jouant défensivement au début a empêché son équipe de construire une large avance. À l’inverse, Tatum marquant 18 points au cours des deux premiers trimestres – dont deux quinte flush-jante dans les deux dernières minutes de la mi-temps – a empêché Boston de prendre du retard.

Les Celtics ont entamé le troisième trimestre menant 61 – 53 avec le vétéran swingman Gordon Hayward et les nouveaux godets d’échange Timberwolf D’Angelo Russell pour ouvrir le cadre.

Un dunk et un trey de Theis sur des possessions consécutives ont donné à Boston une avance de 68-55 avec environ 10 minutes à faire au cours du quart, mais l’avance ne tiendrait pas.

Le Minnesota a réduit l’avance à cinq avec 7h30 pour sortir d’un lay-up de Malik Beasley, et un trey de Naz Reid peu de temps après avoir forcé l’entraîneur-chef Brad Stevens à prendre un temps d’arrêt.

15 points au troisième quart de Hayward ont empêché Boston de prendre du retard, mais un pointeur de 3 points de Jordan McLaughlin l’a réduit à 100-98 avec un peu moins de neuf minutes à jouer.

Un dunk de Josh Okogie a réduit l’avance à un seul avec 7h30 à jouer.

Les Wolves sont restés proches et Brown a commis une faute avec 4:30 à jouer après une mauvaise nuit défensive.

Le Minnesota a menacé de reprendre la tête à plusieurs reprises en quatrième, mais n’a jamais réussi à surmonter la bosse.

Boston a finalement reculé avec une course de 7-0 à la fin de la quatrième, qui a vu la recrue Romeo Langford sur le sol pour clore le concours en l’absence de Brown.

Les Celtics repartiraient avec une victoire de 127-117 qui était beaucoup moins certaine que le score final aurait pu le suggérer.

Boston a été mené par 29 points, 5 planches et 6 passes décisives de Hayward sur 12 des 17 tirs, 28 points et 11 planches pour Tatum, et 25 points et 8 rebonds de Brown avant qu’il ne commette une faute sur le tir 10-0f-17.

Les Celtics ont également connu un nouveau record de carrière dans les deux points (25) et les rebonds (16) pour Theis, le troisième joueur de Boston ayant passé une nuit efficace avec 9 des 14 tirs au sol.

Le Minnesota a connu une excellente soirée de Beasley, qui a terminé 10 sur 18 au total pour 27 points. Malgré les cinq partants marquant à deux chiffres, ce n’était pas suffisant pour donner aux Wolves la victoire bouleversée.

Les Celtics de Boston affronteront ensuite les Lakers de Los Angeles au Staples Center le dimanche 23 février à 14 h 30 HE.

