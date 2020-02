Les Celtics restent dans l’élite grâce à leur quintette titulaire

Boston Celtics Renouvelez vos informations d’identification pour obtenir quelque chose d’important cette saison dans presque tous les matchs que vous jouez. Gagnez à Salt Lake City pour Utah Jazz 103-114 est une approbation importante pour penser que ceux du Massachusetts peuvent opter pour le maximum. Ce qui semble évident, en examinant les statistiques de ce match et en étant extrapolé à tout ce qui se passe pendant la saison, c’est que le quintette de départ produit la grande majorité du jeu et aurait besoin de plus de contribution au banc. Seuls 16 points sont venus des remplaçants, agglutinant tout Jayson Tatum, Marcus Smart, Gordon Haywarth, Jaylen Brown et Daniel Theis.

Jayson Tatum a encore perdu 33 points et contribué à alimenter une autre victoire sur la route. pic.twitter.com/XdtqEc94Zp

– Boston Celtics (@celtics) 27 février 2020

