Les Celtics retireront le maillot n ° 5 de Kevin Garnett la saison prochaine

Selon l’Athletic and Stadium’s Shams Charania, les Boston Celtics retireront le maillot de l’ancien avant-centre de la NBA Kevin Garnett au cours de la saison 2020-21. Garnett, qui a porté le numéro 5 tout au long de son mandat avec les Celtics, a joué pour Boston de la saison 2007-08 à 2012-13.

Cinquième choix du repêchage de la NBA en 1995, Garnett a remporté de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, dont 15 sélections All-Star, 12 sélections par équipe All-Defensive, neuf sélections All-NBA, Most Valuable Player (2003-04) et Defensive Player. de l’année (2007-08). Il a remporté un championnat NBA avec les Celtics dans la saison 2007-08 en jouant aux côtés de Paul Pierce, Rajon Rondo et Ray Allen.

C’était la première saison de Garnett avec Boston après avoir été échangé par les Timberwolves du Minnesota en juillet 2007.

Connu comme le vainqueur des joueurs les plus passionnés et les plus compétitifs de la ligue, Garnett a revendiqué la gloire avec les Timberwolves tout en montrant ses compétences, sa polyvalence positionnelle et ce qui était carrément l’offensive dominante.

Son leadership avec les Celtics – un atout pour lequel il sera connu tout au long de sa carrière – a été salué jeudi par l’entraîneur-chef des Celtics, Brad Stevens, à la lumière de la candidature de ce natif de Caroline du Sud au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

«Il a eu un impact énorme sur tout le reste de mon personnel parce qu’il était si bon avec tous ces entraîneurs, et tous les joueurs restants aussi qui ont joué avec lui. Ils l’ont toujours désigné comme le meilleur leader avec lequel ils étaient. »

Garnett, bien qu’il ne soit pas un joueur des Celtics de longue date comme la plupart des anciens joueurs dont le maillot pend des chevrons du TD Garden, fera toujours partie de la tradition de l’équipe.

Boston a décidé de l’honorer en retirant son numéro de maillot est un honneur bien mérité, car les Celtics n’auraient pas pu gagner leur championnat en 2008 sans lui.

“Je suis honoré et reconnaissant d’avoir retiré mon numéro avec les Celtics”, a déclaré Garnett dans un communiqué de presse. «J’aurai toujours un immense respect et une grande appréciation pour la propriété, Danny Ainge, Doc Rivers, mes anciens coéquipiers et Celtic Nation!»

