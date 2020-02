Les Celtics reviennent à l’action contre les Wolves alors que Towns et Walker s’assoient

Les 38-16 Boston Celtics sont de retour en action contre les 16-37 Timberwolves du Minnesota le vendredi 21 février au Target Center, alors que l’équipe revient en action en saison régulière.

Les deux équipes sont très éloignées en termes de succès cette saison – jusqu’à présent, elles ont presque des records inversés. Et sans leur meilleur joueur, le centre de Karl Anthony Towns, la tendance devrait se poursuivre même avec les Celtics au repos du meneur des étoiles All-Star Kemba Walker avec une douleur au genou.

Le Minnesota sera également privé de l’attaquant Jake Layman (orteil), tandis que Boston ne manquera que Robert Williams III (hanche), qui voyagera et s’entraînera avec l’équipe à l’approche d’un retour.

Il y aura quelques nouveaux visages jouant pour la franchise basée à Minneapolis, dont les anciens Denver Nuggets Malik Beasley et Juan Hernangomez, l’ex-Golden State Warrior D’Angelo Russell et James Johnson – anciennement du Miami Heat – tous ajoutés à l’équipe via le commerce avant la date limite du 6 février.

Les Celtics avaient remporté huit de leurs 10 derniers concours avant la pause des étoiles tandis que les Wolves n’en avaient remporté qu’un sur une séquence similaire, ce qui devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur la probabilité de victoire de Boston.

Les bookmakers en ligne ont tendance à être d’accord, bien qu’ils semblent plus circonspects avec la plupart des paris sportifs étendant un écart de + 6,5 au Minnesota.

À moins que les Celtics ne sortent à plat comme ils l’ont fait en quelques matchs contre des adversaires inférieurs plus tôt dans la saison, Boston devrait repartir avec la victoire.

