Les Celtics se préparent à renouveler Tatum

Malgré la signature des stars de Kemba Walker, les bonnes minutes que Gordon Hayward a accordées et le Jaylen Brown toujours généreux, personne ne pourrait prétendre que le meilleur joueur et l’avenir du Boston Celtics est Jayson Tatum. L’escorte, rédigée en 2017, s’est révélée cette année comme un joueur dominant au point d’être nommée All-Star pour la première fois.

Un peu plus d’un an pour que Tatum soit un agent libre restreint, les Celtics ont déjà exprimé au joueur le désir de renouveler le contrat. Boston est au-dessus du plafond salarial, mais en ayant les droits de l’attaquant, ils pourraient vous offrir un contrat maximum sans problème et le lier jusqu’en 2025 ou 2026, selon la négociation.

Salut les fans des Celtics, tu te souviens quand Jayson Tatum était génial? Comme à la semaine dernière? C’était amusant!

Tatum, quant à lui, se concentre sur la fin de la saison et n’a pas encore répondu s’il souhaitait renouveler son contrat avec Boston si prématurément. Cependant, différents rapports indiquent que son agent et les bureaux des Celtics ont déjà été en contact et qu’un renouvellement pour le maximum n’est qu’une question de temps, bien qu’il y ait plusieurs clauses qui devraient être convenues.

Il convient de rappeler que les montants exacts ne peuvent être connus car le plafond salarial pour 2021 et au-delà est inconnu, mais il est prévu qu’il pourrait recevoir un accord de cinq ans et 181 millions s’il souhaite renouveler avec Boston ou quatre ans et 134 millions si Choisissez de signer avec une autre équipe. Cependant, il convient également de noter que s’il n’y a pas d’accord rapidement et que le joueur se rend à l’agence libre, Boston peut égaler n’importe quelle offre

