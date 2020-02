Les Celtics se préparent pour un road trip post-All-Star sur la côte ouest

Les Boston Celtics reviennent de la semaine All-Star pour un road trip sur la côte ouest, et ils auront besoin de leurs pieds sous-marins s’ils ne veulent pas trébucher.

Les éloges somptueux de l’attaquant Jayson Tatum et du meneur Kemba Walker pour leurs performances des étoiles ne les aideront pas à gagner les matchs dont ils ont besoin pour rattraper les Raptors de Toronto pour les deux têtes de série, ni à intégrer le retour du centre blessé depuis longtemps. Robert Williams III dans la rotation de l’équipe.

Seuls les matchs qui comptent le feront, et Boston a quatre matchs à domicile pour affronter vendredi, avec les humbles Timberwolves du Minnesota à Minneapolis.

Les Celtics verront l’intensification de l’intensité du programme augmenter rapidement, cependant, avec un match revanche avec les Lakers de Los Angeles au domicile de cette équipe, le dimanche 23 février.

Possédant le deuxième meilleur record de la NBA et désireux de se venger des coups reçus plus tôt cette saison au TD Garden, le match devrait être le plus difficile des quatre matchs sur la route.

Le match suivant sera contre les Portland Trailblazers le 25 février, probablement sans le meneur étoile Damian Lillard, qui pourrait encore se remettre d’une aine tendue le gardant hors de portée des All-Star.

Boston affronte ensuite l’Utah Jazz, qui commençait à ressembler au concurrent que beaucoup attendaient pour commencer l’année avant la pause; il faudra un bon effort de l’équipe à chaque match pour sortir de la balançoire de la côte ouest sans un record perdant, et un grand pour avoir un tir à trois victoires.

“Cette équipe a un bon combat”, a expliqué l’entraîneur-chef Brad Stevens (via Mark Murphy du Boston Herald).

“Il a une bonne ténacité, et ça a été vraiment amusant. Ces six dernières semaines ont été très difficiles du point de vue de ne pas avoir plus d’un jour de congé entre les matchs. Finir avec huit sur neuf et entrer dans la pause est une bonne chose. Maintenant, quand nous revenons de la pause, après avoir pris une profonde inspiration, nous devons apporter le même esprit de compétition à ce road trip. »

Cet esprit de compétition n’est pas assumé par l’équipe au cours des derniers mois comme cela a été le cas au cours des saisons précédentes – et dans une moindre mesure, plus tôt dans celle-ci.

Les itérations antérieures de cette équipe des Celtics auraient ralenti après de grandes victoires sur des équipes comme les Lakers et les Clippers, mais Stevens a minimisé l’importance.

“Je dirais très peu de signification.

“Mais nous allons le prendre et nous allons continuer et essayer d’être aussi bon que possible lorsque le moment sera venu.” Je pense que c’est l’essentiel. Vous devez prouver que vous pouvez le faire et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Je pense que nous sommes réalistes sur le fait que nous avons beaucoup de travail et c’est une bonne chose. “

“Je pense que les gars acceptent cela”, a-t-il ajouté.

Au cours des deux premiers tiers de la saison, c’est certainement démontré.

.