Les Celtics se recentrent, arrêtent un autre effondrement tardif pour assurer une place en séries éliminatoires

Les Boston Celtics ont failli le faire exploser à nouveau, mais se sont réunis et ont repoussé la tentative de retour des Indiana Pacers, évitant un autre effondrement tardif pour la victoire 114-111 mardi soir.

Après avoir perdu quatre de leurs cinq précédents, ce fut une victoire critique.

Après le match de jeudi avec les Milwaukee Bucks, le calendrier de Boston devient beaucoup plus léger qu’il ne l’a été récemment, avec seulement cinq de leurs 18 matchs restants contre des équipes ayant des records de victoires.

Bien qu’il soit très probable que les Celtics termineront la saison en tant que troisième tête de série avec les Raptors de Toronto avec trois matchs d’avance au classement, l’équipe devait se retirer du concours du 11 mars avec une victoire pour des raisons de moral.

“Je pense que nous en avions probablement besoin”, a déclaré l’entraîneur-chef Brad Stevens via Steve Bulpett du Boston Herald.

«Nous devons probablement faire en sorte que quelque chose comme ça se produise, descendre de trois et trouver un moyen de gagner. C’est probablement une bonne chose pour notre équipe à long terme. Je veux dire, c’est comme si nous devions nous améliorer au milieu du trimestre et que nous devions nous améliorer à la fin des trimestres. Mais nous en avions probablement besoin. »

«C’était dur. C’est une bonne chose », a-t-il ajouté.

Les Celtics ont également réussi à obtenir une place en séries éliminatoires avec la victoire.

Bien que cela puisse sembler être un problème mineur pour les fans de Boston relativement gâtés, pour le meneur Kemba Walker, ce n’est que la troisième fois de sa carrière professionnelle qu’il a hâte de jouer après la saison régulière.

“Pas de célébration, mais cela signifie beaucoup”, a déclaré Jayson Tatum lors de l’après-match (via John Karalis de MassLive).

«J’ai eu la chance de participer aux éliminatoires chaque année depuis que je suis dans la ligue. Je me rends compte que ce n’est pas facile. Tout le monde ne fait pas les séries éliminatoires. Kemba n’a réussi que quelques fois au cours de sa carrière. Ce n’est pas facile, donc je ne le prends pas pour acquis “

Si quelque chose peut être blâmé au-delà des blessures et de la difficulté d’un calendrier de 82 matchs pour la récente série de pertes de Boston, cela tient les choses pour acquises.

Prendre pour acquis l’ascension de Tatum au statut de superstar, et prendre les biens pour acquis lorsqu’ils sont grands sont devenus des habitudes problématiques.

Au lieu de se pencher sur une avance ou de faire des efforts agressifs pour ouvrir les défenses ou faire pression, Boston était devenu un peu complaisant – et ces récents effondrements de fin de match témoignaient de la place qu’il y avait pour se comporter de cette façon dans la NBA.

En d’autres termes, pas grand-chose.

“On pouvait dire, quand il allait vers le sud, on pouvait dire que nos gars allaient vraiment concourir, et Gordon a réuni tout le monde après avoir obtenu le jeu à 3 points”, a noté Stevens via Karalis. “Les deux prochaines possessions que nous avons volées, nous étions fiancées, nous essayions tout ce que nous pouvions pour gagner le match, et c’est tout ce que vous pouvez demander.”

Cela a été le fondement du succès précoce des Celtics, et les a aidés à traverser le tronçon le plus difficile du calendrier en janvier et février sans beaucoup de glissement, même si l’équipe était relativement mince à cause des blessures.

Si Boston veut réussir son arrivée et bien démarrer la post-saison, il lui faudra régulièrement récupérer ce type d’énergie.

Ils peuvent être bien construits pour les séries éliminatoires, et peuvent finir favorisés peu importe qui ils finissent par tirer comme adversaires de premier et même de deuxième tour.

Mais s’ils tiennent les choses pour acquises – que ce soit pour les éliminatoires en premier lieu, leurs niveaux d’effort ou les uns des autres – cela n’aura pas beaucoup d’importance à la fin.

