Les Celtics se tiennent debout, ne bougent pas avant la date limite du commerce

Les Boston Celtics avaient les yeux rivés sur de nombreux échanges potentiels avant la date limite d’aujourd’hui, le 15 février, à 15 heures, mais ils ont finalement décidé de rester.

Boston a besoin d’améliorer son banc avec l’une des pires unités de score de réserve de la ligue et plus de choix de repêchage entrants qu’ils ne peuvent aligner sans faire de mouvement.

Même quand même, ils n’étaient pas intéressés à passer au crible les choix de projets pour certaines des questions les plus coûteuses sur le marché, semble-t-il.

Boston était connectée à un certain nombre de cibles allant de l’actuel Hawk Clint Capela d’Atlanta, Washington Wizard Davis Bertans et Detroit Piston Christian Wood aux ailes Alec Burks et Glenn Robinson III (qui ont finalement été distribuées au rival de la division de l’Atlantique Philadelphia 76ers).

Aucun des accords potentiels n’a abouti avant le début de l’embargo sur les transactions imposé par la ligue, rapporte Adam Himmelsbach du Boston Globe.

L’attention se tournera désormais vers le marché du rachat si Boston cherche à apporter des changements avant les éliminatoires de la NBA 2020.

Tous les ajouts potentiels via cette route devront être levés par leur équipe actuelle avant la fin du jour ouvrable le 1er mars pour être éligibles aux éliminatoires, et les Celtics devront couper un joueur pour leur faire de la place.

Pour l’instant, cependant, l’équipe restera telle quelle et intacte.

