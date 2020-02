Les Celtics seront privés de Kemba Walker samedi contre les Rockets

Le gardien partant des étoiles Kemba Walker ne jouera pas pour les Celtics de Boston lors de l’épreuve de force de samedi contre les Rockets de Houston en raison d’une douleur au genou gauche, a annoncé l’équipe dans son rapport sur les blessures vendredi soir.

C’est une grosse perte pour les Celtics (41-17), puisque le gardien de 6 pieds 0 pouces a en moyenne 21,8 points, 5,0 rebonds et 4,1 passes décisives par match cette saison. Il tire 38,8% de la plage de 3 points.

Avec Walker sorti, les Celtics commenceront probablement le ravageur défensif Marcus Smart en zone arrière aux côtés de Jaylen Brown.

En l’absence de Walker, une plus grande partie du fardeau des marqueurs pour les Celtics incombera à Jayson Tatum, une sensation de 21 ans. Maintenant dans sa troisième saison NBA, Tatum a récolté en moyenne 36,7 points par match sur 62,9% de tirs et 62,5% sur 3 points au cours de ses trois derniers matchs – toutes des absences de Walker.

Lors de la défaite de Boston contre Houston le 11 février, les stalwarts défensifs P.J.Tucker et Robert Covington ont aidé les Rockets à maintenir Tatum à seulement 15 points sur 5 tirs sur 15 (33,3%), et 0 sur 7 sur 3 tirs. Mais la tâche sera probablement encore plus difficile sur la route.

Pour les Rockets, le gardien de réserve Eric Gordon est répertorié comme douteux en raison d’une blessure au genou – bien que Gordon ait déclaré mercredi qu’il prévoyait de jouer. Il marque en moyenne 15,2 points en 29,2 minutes par match cette saison.

Houston (38-20) entre samedi dans l’épreuve de force des prétendants au titre de la NBA avec des victoires en cinq matchs consécutifs et huit sur 10 au total, tandis que les Celtics ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs. Le coup d’envoi de TD Garden est prévu à 19h30. Central, avec le jeu télévisé à l’échelle nationale sur ABC.

