Les Celtics s’inclinent face aux Suns 123-119 malgré une soirée carrière de Smart

Aron Baynes a fait son premier retour à Boston pour jouer les Celtics avec les Phoenix Suns et est reparti avec une victoire.

Son ancienne équipe a recommencé lentement en l’absence des partants Kemba Walker et Jaylen Brown, qui étaient assis respectivement avec une douleur au genou et une entorse au pouce.

En l’absence de leurs prouesses de score, Boston est redevenu le pire de lui-même – pour un résultat prévisible.

Ayant pris du retard au début de la première, l’équipe n’a jamais tout à fait repris la chasse même s’ils se sont rapprochés plusieurs fois et ont presque réussi à revenir dans une poussée tardive furieuse.

Mais, un tir médiocre de l’attaquant Gordon Hayward (8 sur 20 au total et 1 sur 3 de la profondeur) condamnerait les Celtics à une autre perte malgré un record de 37 points en carrière et un record de franchise de 11 3 points de son coéquipier Marcus Smart .

Le Texan n’a pas pu pousser Boston sur le bord même avec les 22 points de Hayward, 7 rebonds et autant de passes décisives et les 26 points et 10 planches du swingman Jayson Tatum, et pour la deuxième nuit et le troisième match consécutif, l’équipe se retrouve sur la côté perdant du score de la boîte.

Les Suns ont été menés par 39 points, 10 planches et 9 passes décisives du gardien Devin Booker, 26 points et 15 rebonds du centre Deandre Ayton, et 26 autres du gardien Mikal Bridges.

Baynes avait lui aussi un peu de puanteur à son retour, avec seulement 3 points, 2 planches et une passe décisive en 12 minutes de temps de jeu.

Les Celtics se tournent maintenant vers leur affrontement de lundi avec leur rival de longue date, les Los Angeles Lakers, qu’ils affronteront au TD Garden le lundi 20 janvier à 19h30.

Avec un peu de chance, Brown et Walker seront disponibles, et la façon dont cette équipe a joué récemment a besoin des deux pour avoir une chance de gagner.

