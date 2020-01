Les Celtics surmontent un autre départ lent, battant Orlando 109-98

Les Boston Celtics ont du mal à démarrer dans les jeux récemment.

Dans un autre concours où ils se sont creusés un trou profond, Boston a commencé à bien se débrouiller jusqu’à mi-chemin du premier quart, quand Orlando a effectué une séquence de 13-0 pour prendre la tête qui passerait à 16 points à mi-chemin de la deuxième tour.

Le meneur des étoiles Kemba Walker a efficacement gardé les Celtics en jeu au cours de la première mi-temps, marquant 19 points en seulement le deuxième quart-temps.

Boston a été mené par une nuit massive du produit UConn avec 37 points au total et six passes décisives, avec l’aide de l’attaquant Gordon Hayward, qui a ajouté 22 points et 14 planches.

Daniel Theis a également récolté 16 points et 6 rebonds.

L’aile magique Evan Fournier a décroché 30 points et 5 planches, le centre Nikola Vucevic enregistrant 17 points et 12 rebonds, mais Orlando n’a pas réussi à surmonter même une formation de Boston épuisée.

Les Celtics étaient dépourvus de leurs jeunes ailes dynamiques Jaylen Brown et Jayson Tatum et des centres de réserve Enes Kanter et Robert Williams III, mais ont quand même réussi à repartir avec la victoire.

Les Celtics ont lentement pris les devants à Orlando au troisième quart, détrônant le Magic d’un semi Ojeleye trey avec environ deux minutes et demie restantes dans le cadre.

Boston ne traînerait plus jamais, et a prolongé sa séquence de victoires à trois matchs pour son problème, et maintenant à un demi-match derrière les Raptors de Toronto pour la quatrième place au classement de l’Est.

Les Boston Celtics affronteront ensuite les New Orleans Pelicans sur la route de la Smoothie King Arena le dimanche 6 janvier à 18 h HE.

.