Les Celtics survivent à la fin de Thunder Thunder, gagnent 112-111

Les Celtics de Boston sont venus à Oklahoma City pour jouer le Thunder sur une séquence de six victoires consécutives, OKC possédant une séquence de quatre matchs.

Le match a été serré de la pointe d’ouverture aux derniers instants de la première mi-temps, lorsqu’une série de tirs manqués et de revirements forcés a donné au Thunder une avance de neuf points avant la pause, la plus grande avance pour les deux équipes.

Boston a rebondi à moins de deux points au début de l’avant-dernier match derrière un effort équilibré des partants de Boston, le Thunder incapable de contenir l’offensive des Celtics au début du troisième quart.

Le jeu est resté dans deux possessions jusqu’à ce qu’une paire tardive de treks Kemba Walker prenant en sandwich un cavalier Chris Paul avec environ deux minutes à jouer dans le jeu ait donné aux Celtics une avance de huit points.

OKC n’irait pas tranquillement sur son terrain, cependant, Oklahoma City revenant à moins d’une seconde dans les secondes décroissantes du jeu avec les héros de Paul et de son coéquipier Dennis Schroder.

Le Thunder gagnerait un point de moins que Paul a frappé un trey avec le temps qui expirait, et Boston est passé à 37-15 et leur septième victoire consécutive.

Les Celtics étaient menés par les 27 points du produit UConn Walker, dont 11 sur 13 de la ligne de lancer libre, et les 26 points et 11 rebonds du premier All-Star Jayson Tatum.

L’aile Jaylen Brown a récolté 17 points et les cinq partants de Boston ont terminé à deux chiffres.

OKC a vu d’excellentes performances de l’attaquant Danilo Gallinari (24 points et 5 planches), Shai Gilgeous-Alexander (24 points et 6 rebonds) et Chris Paul (22 points, 5 planches et 5 passes décisives), mais il était juste assez de temps pour gagner le jour.

Le Thunder a également vu Schroder contribuer 22 points et 7 planches sur le banc dans la défaite pour OKC, mettant fin à leur séquence de victoires.

Les Boston Celtics joueront ensuite les Houston Tickets au Toyota Center à 21h30 le mardi 11 février.

