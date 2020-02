Les Celtics survivent à la peur des Hawks grâce au jeu stellaire de Jayson Tatum

Les Boston Celtics ont maintenant remporté six matchs de suite après avoir battu les Atlanta Hawks, 112-107, vendredi soir.

Ce ne fut pas une victoire facile pour Boston, qui s’est retrouvé en retrait 55-54 à la mi-temps et seulement de trois points à quelques secondes de la quatrième. Cependant, 32 points de Jayson Tatum (sur 10-19 tir sur le terrain et 7-12 tir sur trois), ainsi qu’un double double d’Enes Kanter (16 points et 15 rebonds) et 31 points combinés des ailes Marcus Smart et Romeo Langford a fait la différence pour les Celtics, qui ont vu Langford marquer sept des 11 derniers points de l’équipe, Atlanta ne perdant que cinq points avec 2:47 à faire au quatrième quart.

Le jeu le plus mémorable du jeu – un troisième pas esthétique – peut être venu de Tatum mais c’est un effort d’équipe de Boston qui leur a valu la victoire après avoir vu une avance de 24-10 se dissiper assez rapidement dans un jeu de runs .

Tatum, qui a marqué plus de 30 points dans des matchs consécutifs pour la première fois de sa carrière (le premier joueur des Celtics depuis Paul Pierce à accomplir l’exploit au cours de ses trois premières saisons).

Kanter, qui a enregistré ses huit doubles-doubles de la saison (Boston est 8-0 lorsque Kanter enregistre un double-double).

Langford, qui a marqué un sommet en carrière de 16 points.

Bien que les Hawks aient joué sans le meneur All-Star Trae Young et quelques-uns de leurs joueurs récemment acquis, ce fut une victoire difficile pour une équipe de Celtics qui était également en désavantage numérique, manquant Jaylen Brown, Gordon Hayward, Daniel Theis et Robert Williams. Leur plus gros problème était de contenir l’attaquant de puissance John Collins (30 points, 10 rebonds) et les gardes Kevin Huerter et Brandon Goodwin (46 points combinés) mais ils ont fait des jeux quand ils en avaient besoin, surtout à la fin du match.

Boston, maintenant âgé de 36 à 15 ans, affrontera le Thunder d’Oklahoma City dimanche. Ils auront besoin de meilleures performances, en particulier en défense, contre le Thunder et des corps plus sains également. Cependant, les Celtics sont sur une lancée et gagnent beaucoup d’élan avant la pause des étoiles, dont Tatum et Walker feront partie.

