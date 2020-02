Les Celtics survivent à la poussée tardive des Hawks et s’imposent 123-115 à Atlanta

En descendant de leurs deux meilleurs généraux au sol, les Boston Celtics sont entrés dans la State Farm Arena dans l’espoir de poursuivre leur élan positif.

Boston a frappé le premier, sautant à une avance de cinq points. Ils ont rapidement trouvé un adversaire de jeu, alors qu’Atlanta a répondu par une course de neuf points.

Le match était plus proche que le record des deux équipes pourrait le suggérer, avec les Hawks menant une grande partie du concours jusqu’à ce que Boston commence à reculer au troisième trimestre.

Atlanta reviendrait difficilement pour commencer le dernier quart-temps, réduisant l’avance à 103-101 avec six minutes à jouer sur un tir de saut de Kevin Huerter. Les Hawks resteraient proches pour le reste du match, mais ne pouvaient pas tout à fait surmonter la bosse, Boston remportant la victoire 123-115 sur la route.

Les Celtics ont été menés par l’attaquant Jayson Tatum de 28 points (sur 10 tirs sur 20 dont 5 sur 9 sur trois) et 7 rebonds, et le swingman Gordon Hayward 24 points, 7 planches et 6 passes décisives.

Joueur de la semaine dans l’Est, Jaylen Brown a ajouté 21 points et 5 rebonds, et le centre de réserve Brad Wanamaker a effectué une sortie de 16 points, 5 passes décisives et 4 vols sur le banc. Même la recrue Grant Williams a connu une excellente soirée avec 13 points, 6 rebonds et 2 blocs.

Atlanta a vu une énorme soirée de la part du meneur All-Star Trae Young avec 34 points et 7 passes avec 23 points du tireur Kevin Huerter, et le meneur Jeff Teague a ajouté 18 points, 6 passes et 4 interceptions.

L’attaquant John Collins a également inscrit 22 points et 11 planches.

Les Celtics de Boston affronteront ensuite le Orlando Magic au TD Garden à 19 h 30 HE le mercredi 3 février.

