Les Celtics survivent à l’attaque tiède des Hawks embêtants, gagnent 109-106

Les Celtics de Boston ont entamé leur match à domicile vendredi soir contre les Hawks d’Atlanta, montrant à quel point ils respectaient peu la pire équipe de la ligue en termes de record.

Les Hawks de 7-27 de l’époque ont pris une avance de 18 points, Boston ne prenant pas la peine de se battre beaucoup plus tôt et a maintenu une avance à deux chiffres jusqu’à la marque des dix minutes du deuxième trimestre, très peu sur le chemin de la défense jouée par l’une ou l’autre équipe.

Cela n’a pas non plus aidé les Celtics à passer de 6 à 25 en profondeur.

Le jeu resterait serré jusqu’à la dernière seconde du match, et s’est terminé par un bloc de dernière minute de Daniel Theis d’un Trae Young à 3 points, suivi d’une faute contre Young alors que le garde Marcus Smart s’est approché et a trébuché sur le produit de l’Oklahoma.

Le moment étrange, qui a presque éclaté en bagarre alors que Smart a eu des mots avec le centre Alex Len, a plutôt envoyé le Texan à la ligne pour assurer la victoire 109-106 de la bande de charité.

Le gardien du point de départ Kemba Walker a raté le concours en raison de symptômes pseudo-grippaux, mais le gardien de tir Jaylen Brown a empêché le jeu de devenir incontrôlable avec des porte-clés à plusieurs moments du match, terminant avec 24 points et 10 rebonds sur 8 de. 13 tournage.

L’attaquant Gordon Hayward a inscrit 18 points et 6 rebonds dans la soirée, et Smart – qui a commencé à la place de Walker – a enregistré 15 points, 6 planches et 9 passes décisives.

Le centre de réserve Enes Kanter a poursuivi son solide jeu hors du banc, inscrivant 14 points, 11 rebonds et deux blocs, tandis que le swingman Jayson Tatum a eu une nuit de tir off, passant 2 sur 16 pour 13 points et 9 rebonds.

Atlanta a été mené par la soirée de 28 points, 5 planches et 10 passes décisives de Young, avec Kevin Huerter ajoutant 17 points, 7 rebonds et 5 passes décisives tandis que l’attaquant John Collins a marqué 16 points et 8 planches avant de quitter le match dans le troisième cadre après un collision en vol avec Tatum.

Les Celtics de Boston affronteront les Chicago Bulls au United Center demain, le 4 janvier à 20 h HE.

