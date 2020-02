Les Celtics survivent à l’équipe des Clippers tenaces en double OT, gagnent 141-133

Les Boston Celtics et les Los Angeles Clippers sont tous deux arrivés au TD Garden jeudi soir avec des records presque identiques et une défaite lors de leur dernier match pour venger leur adversaire actuel.

Les Clippers ont regardé le rôle des agresseurs dans les premières minutes de jeu alors que les Celtics semblaient revenir à une version antérieure d’eux-mêmes cette saison, luttant pour marquer.

Ensuite, le vétéran garde Marcus Smart est devenu l’offensive, marquant dix points consécutifs pour remettre Boston en jeu.

Le match est resté serré le reste de la mi-temps, aucune des deux équipes ne gardant une avance pendant longtemps, les Celtics menant 60-58 à la pause.

Les Celtics sont venus en force dans la seconde moitié et ont mené pour la plupart de l’avant-dernier cadre, par autant que neuf points.

Les Clippers ont riposté et se sont rapprochés à un contre un à la fin de la troisième, restant près tout au long de la dernière phase malgré l’attaquant Paul George sortant du jeu après s’être blessé à nouveau aux ischio-jambiers.

Le quatrième quart s’est terminé à 114 points pour les deux équipes après que l’ancien Celtic Marcus Morris a frappé un trey avec moins d’une minute restante, envoyant le match en prolongation car aucune des deux équipes n’a pu marquer avant la fin du règlement.

La période supplémentaire a vu les deux équipes continuer à échanger coup pour coup, le swingman Jayson Tatum et les gardiens de Los Angeles Lou Williams et Landry Shamet ont répondu et ont finalement envoyé le match pour doubler les heures supplémentaires.

Boston s’est donné un peu de coussin après des échecs consécutifs de Smart et Tatum – ce dernier correspondant à un sommet en carrière de 39 points dans le processus – et un trois de l’attaquant Gordon Hayward suivi d’un bloc à l’autre extrémité a assuré la victoire, ponctuée par un et un par la recrue Grant Williams.

Le jeu beaucoup trop long a continué pendant quelques instants de plus alors que les Clippers tentaient de s’y frayer un chemin, mais les Celtics ont prévalu 141-133, avant la pause des étoiles avec une victoire.

Les Celtics étaient menés par 39 points de Tatum et 9 rebonds, avec 31 points de Smart et 21 points et 13 planches de Hayward.

Los Angeles a connu une performance exceptionnelle du super-sixième homme Lou Williams, 35 points, 6 rebonds et 8 passes décisives, et l’attaquant Kawhi Leonard a ajouté 28 points et 11 rebonds dans la défaite.

Les Boston Celtics affronteront les Timberwolves du Minnesota à Minneapolis au Target Center le 21 février à 20 h HE.

