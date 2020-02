Les Celtics tombent aux Lakers 114-112 dans une morsure d’ongles au Staples Center

Les Boston Celtics se sont présentés au Staples Center sans que Kemba Walker ne soit disponible pour affronter une franchise des Los Angeles Lakers qui se gâtait pour se venger.

Et ils l’ont compris, mais pas sans un combat épique.

Le garde Marcus Smart a commencé à la place du produit UConn assis avec une douleur au genou, et l’ancien Celtic Avery Bradley a mis L.A.au premier avec un trey après que les Lakers aient gagné le pourboire.

Un coup sûr de Smart 3-pointer raté tôt et des lancers francs reniflés de Tatum avaient Boston l’air rouillé aux deux extrémités du sol pour commencer alors que Los Angeles menaçait de s’enfuir avec le jeu avant qu’un trois ouvert par Theis ne fasse entrer les Celtics dans le jeu.

Le premier quart est resté serré jusque tard dans le cadre alors que les Lakers ont ouvert une avance de neuf points sur un flotteur Kyle Kuzma pour fermer le premier, mais Jaylen Brown et Jayson Tatum ont répondu pour réduire l’avance à 28-24, seulement pour aller vers le bas 11 peu de temps après.

Tatum a commencé à s’échauffer pour Boston alors qu’il menait l’équipe à moins de deux points d’ici la fin de la mi-temps, L.A menant 56-54 à la pause.

La troisième image a commencé avec un autre pointeur Theis 3 pour donner aux Celtics leur première avance du jeu, et Smart en ajouterait un autre pour donner à Boston un peu de répit.

Boston prendrait une avance de sept points alors que Tatum restait chaud, marquant 18 points dans le cadre.

L’avance ne tiendrait pas, car les Lakers se battraient pour égaliser à la fin du troisième malgré les héroïques du produit Duke, et la reprendraient brièvement avant la fin de l’avant-dernier trimestre.

Le match est resté serré tout au long du début du quatrième, mais un retard de trois du grand homme Anthony Davis a donné à Los Angeles une avance de 108-105 avec environ deux minutes à faire.

Une faute technique clé sur l’entraîneur-chef Brad Stevens alors que Tatum a été poussé hors des limites a donné aux adversaires de Boston une avance de trois points, et les Lakers conserveraient 114-112.

Le match a été serré tout au long de la quasi-totalité du match, et l’explosion offensive de Tatum au deuxième et au troisième trimestre devrait inquiéter les directeurs généraux.

Le fait que Boston soit presque sorti du Staples Center avec une victoire malgré sa défaite Walker est prometteur même dans la piqûre de la défaite, et si ces deux équipes ont la chance de se rencontrer à nouveau cette saison, la rivalité évoquée lors de leurs deux dernières rencontres sera dans pleine floraison à nouveau.

Boston a été mené par Tatum qui a égalé son record de carrière de 41 points (sur 12 tirs sur 20, pas moins), Jaylen Brown marquant 20 points et 6 rebonds et 16 points et 9 planches du centre Daniel Theis, qui a commis une faute tardivement.

Les Lakers ont vu d’énormes sorties des stars Anthony Davis (32 points, 13 rebonds) et LeBron James (29 points, 8 planches et 9 passes décisives).

Kyle Kuzma avait 16 points de retard sur le banc pour les Lakers – plus que le banc entier de Boston combiné.

Ce dernier fait devra être abordé en interne ou via une option de rachat si les Celtics veulent rivaliser au plus haut niveau, mais avec la date limite d’éligibilité aux éliminatoires du 1er mars pour les rachats qui approche, le temps pour cette route s’épuise rapidement.

Les Boston Celtics affronteront ensuite les Portland Trail Blazers le mardi 25 février à 22 h HE au Moda Center de Portland.

.