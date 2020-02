Les Celtics tombent aux “Pocket” Rockets, perdent 116-105 sur la route

Les Boston Celtics sont arrivés à Houston pour jouer les Rockets avec la deuxième plus longue séquence de victoires de la NBA derrière eux, espérant pouvoir la porter de sept à huit matchs.

Boston a remporté le pourboire et a rapidement pris une avance de 10-5 avant que les Rockets à petite balle sans centre ne se relancent et ne prennent une avance de 14-15 sur un dunk de Westbrook avec six minutes à jouer dans la première image.

Houston a menacé de prendre une avance à plusieurs reprises, mais les Celtics l’ont gardée près de la main chaude de l’aile Jaylen Brown.

Le natif de Géorgie a repris la tête des Celtics à la mi-temps de la seconde, mais les Rockets l’ont rapidement repris et semblaient prêts à s’enfuir avec lui jusqu’à ce que le meneur Kemba Walker soit appelé pour une faute technique qui a déclenché une course de 8-0.

Les Celtics entreraient dans la mi-temps 49-47, mais Houston a rapidement rattrapé l’avant-dernier cadre, avec le gardien James Harden poussant rapidement les Rockets à une avance de 12 points.

À la fin du troisième trimestre, Boston l’a réduit à 75-69 jusqu’à ce qu’une paire de collisions brouille les eaux.

L’entraîneur Mike D’Antoni et Brad Stevens ont tous deux relevé un défi chacun, D’Antoni remportant son aile après Robert Covington a reçu un appel de blocage sur l’attaquant Grant Williams.

Stevens, cependant, a perdu le sien, car la collision du gardien Russell Westbrook avec Marcus Smart a été jugée légale.

Boston réduirait le score à 78-77 avec 10h30 à jouer, et Harden et Covington obtiendraient leurs cinquième fautes, mais Brown ré-blesserait l’une de ses deux chevilles foulées alors que Houston construisait une avance de 15 points.

Les Celtics auraient dégagé leur banc à la marque des deux minutes, renonçant au drapeau de reddition avant de tomber aux Rockets 116-104 et de voir leur séquence de sept victoires consécutives se terminer.

Houston a été mené par la performance de 42 points, 8 rebonds et 7 passes de Harden, avec 36 points, 10 planches et 5 passes décisives.

Les Celtics ont vu 20 points, 8 planches et 6 passes décisives de l’attaquant Gordon Hayward dans la défaite, et 19 points sur un tir de 7 sur 12 pour Brown.

Le premier joueur des étoiles Jayson Tatum a récolté 15 points, 9 rebonds et 4 interceptions.

Les Boston Celtics affronteront ensuite les Los Angeles Clippers au TD Garden le jeudi 13 février à 20 h HE.

