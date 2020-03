Les Celtics unissent leurs forces pour demander aux fans de rester à la maison et aider à «aplanir la courbe»

Les Boston Celtics ont rejoint la NBA pour jouer un rôle proactif dans la lutte contre la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et empêcher les activités de la ligue dans un avenir prévisible.

Alors que le reste d’entre nous commencent à rejoindre les Celtics en auto-quarantaine pour minimiser la propagation du virus et atténuer la pression sur nos salles d’urgence et nos prestataires de soins de santé, de plus en plus de joueurs de Boston ont publié des messages sur les réseaux sociaux mettant en garde contre la solidarité, une bonne hygiène et l’éloignement social. .

Cela a commencé avec le tireur Jaylen Brown et l’attaquant Jayson Tatum, et a rapidement vu Tacko Fall, le favori des fans, et le grand homme social Enes Kanter les rejoindre.

Ils ont récemment été rejoints par deux autres Celtics, ainsi que plus de messages de Brown et Kanter pour avertir les fans de rester à la maison s’ils le peuvent, à commencer par l’attaquant vétéran Gordon Hayward.

Hayward a publié une vidéo sur le compte Twitter de l’équipe avec le message suivant:

“Hé les gars, c’est Gordon Hayward des Celtics de Boston ici. Je voulais juste envoyer un message pour rappeler à tout le monde de rester à l’intérieur. Nous voulons essayer d’aplanir la courbe de cette chose, alors assurons-nous que nous faisons tous notre part ici.

Nous devons penser non seulement à nous-mêmes, mais nous devons penser aux personnes âgées et à quiconque peut potentiellement l’attraper, même si cela ne nous affecte pas. Alors, rappelons-nous, restons à l’intérieur – qui sait, peut-être que vous jouerez contre votre joueur NBA préféré dans les jeux vidéo en ligne. “

La «courbe» à laquelle Hayward fait référence est le pic des cas d’urgence qui ont tendance à submerger le système de santé d’un lieu donné s’ils se rapprochent tous trop.

Vu dans de nombreuses publications populaires, ceux qui discutent d’une telle action volontaire s’inquiètent de la surcharge des hôpitaux que nous voyons en Italie pourrait avoir lieu aux États-Unis sans actions fortes comme une distanciation sociale généralisée.

L’attaquant Semi Ojeleye a également publié dimanche une vidéo appelant à une action pour ralentir la propagation du coronavirus.

“Quoi de neuf, vous tous; Semi Ojeleye ici. Je veux juste prendre une seconde pour encourager tout le monde à rester à la maison, à pratiquer la distanciation sociale. Ce n’est vraiment plus de nous. Nous en sommes déjà à ce stade, et la seule façon pour nous de lutter contre ce virus qui affecte la vie de chacun est de rester éloignés les uns des autres par la distanciation sociale. En écoutant les experts.

C’est la meilleure façon pour nous de retrouver la vie que nous avions, et en ce moment, plus nous sommes nombreux à y adhérer, plus vite nous reviendrons à ce que nous avions. Alors, essayez de ne pas penser à vous – pensez à quelqu’un d’autre. Parce que cela ne vous affecte peut-être pas en ce moment, mais cela affecte tout le monde d’une manière ou d’une autre.

Vous n’êtes peut-être pas malade, mais vous ne voulez pas que quelqu’un tombe malade à cause de vous, si vous deviez être le seul à transmettre ce virus à quelqu’un d’autre. En ce moment, nous devons juste faire de notre mieux pour rester à la maison, à distance et essayer de combattre ce virus ensemble. »

Jaylen a adopté une autre forme de médias sociaux et a offert son propre conseil sur l’adoption de la distanciation sociale pour «aplatir la courbe», en utilisant une aide visuelle pour mettre l’accent:

“Réveillez-vous ! Je comprends que tout le monde est toujours incrédule, mais nous sommes ici maintenant .. #SLOWTHESPREAD restez à la maison si vous le pouvez ou restez à 6 pieds des gens si vous devez partir .. #socialdistancing le gouvernement et les médias n’ont vraiment pas de réponses pour tout le monde n’a pas mis en place suffisamment de tests et pas assez d’hôpitaux.

Et Kanter a utilisé une approche similaire avec des matchs dans une courte vidéo qui fait forte impression:

Étant donné que la propagation du COVID-19 met déjà à rude épreuve l’infrastructure des soins de santé aux États-Unis et au Canada, il est impératif d’arrêter la croissance de la pandémie, et ces Celtics offrent des conseils judicieux et de bon sens appuyés par des experts que nous devrions tous suivre ainsi que nos la situation le permet.

