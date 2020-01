Les chefs ont signé Sammy Watkins pour des moments comme le Super Bowl

Lorsque les Chiefs ont signé Sammy Watkins pour un contrat de 48 millions de dollars sur trois ans en 2018, on s’attendait à ce qu’il joue un plus grand rôle dans l’infraction qu’il n’en avait, du moins pendant la saison régulière. Mais la véritable valeur de Watkins pour les Chiefs s’est vraiment manifestée en séries éliminatoires, à la fois l’année dernière et celle-ci.

Et apparemment, c’est exactement comme ça que Kansas City l’a planifié. Ils n’ont pas signé Watkins pour les aider à se rendre aux éliminatoires; ils l’ont signé pour aider dans les séries éliminatoires.

“Nous sommes une équipe éliminatoire depuis des années”, a déclaré le directeur général des Chiefs, Brett Veach, après que Kansas City ait battu les Titans lors du match de championnat de l’AFC. «Depuis que nous sommes arrivés ici, nous participons aux séries éliminatoires chaque année. Vous faites des mouvements comme [signing Watkins] pour vous mettre au-dessus. Certainement sans la performance de Sammy aujourd’hui, qui sait comment ce jeu se serait déroulé? “

Watkins a mené les Chiefs avec sept attrapés pour 114 verges et un touché dans la victoire de 35-24 contre le Tennessee. Cette victoire les a portés au Super Bowl.

“Lorsque vous effectuez des mouvements hors saison et que vous êtes aussi agressif que nous, vous le faites pour des matchs comme celui-ci – pas tant pour la saison régulière”, a poursuivi Veach.

Watkins n’a pas été aussi efficace en saison régulière, combinant 92 passes, 1192 verges et six touchés en deux saisons avec Kansas City, bien qu’il ait raté huit matchs en raison d’une blessure. Mais la post-saison est une autre histoire. En quatre matchs éliminatoires, Watkins a gagné 366 verges et un touché sur 19 réceptions. Extrapolée au cours d’une saison régulière, cette production totaliserait 76 prises pour 1 464 verges et 16 touchés.

Watkins a montré sa valeur contre les Titans. Voyons comment les Chiefs l’ont utilisé dans ce match pour le titre de l’AFC et ce que cela pourrait signifier contre les 49ers du Super Bowl.

Watkins a affronté les Titans lors du match de championnat de l’AFC

Être à côté des superstars Tyreek Hill et Travis Kelce peut être un peu une bénédiction et une malédiction. Ces deux sont les cibles préférées de Patrick Mahomes, et les deux sont les premiers récepteurs que les coordinateurs défensifs regardent lorsqu’ils se préparent pour les Chiefs.

En séries éliminatoires, Hill et Kelce attirent encore plus l’attention. Cela permet à Watkins d’être un gars que les chefs utilisent dans des situations de court métrage et, en particulier, en troisième position.

Et Watkins s’est imposé au troisième rang contre les Titans.

Avec moins de deux minutes à jouer dans la première mi-temps, les Chiefs étaient à la traîne, 17-14. Ils ont affronté un troisième et un 3 de la ligne des 38 verges du Tennessee et ont eu besoin d’une conversion pour continuer la route. Les chefs ont demandé à Kelce et Watkins de traverser des routes de droite à gauche et comme vous pouvez le voir ci-dessus, les joueurs de la zone ont suivi Kelce.

Cela a laissé un arrière défensif pour remonter et suivre Watkins, qui a capté une excellente passe de Mahomes au milieu pour 11 yards et un premier down. Les Chiefs ont marqué deux jeux plus tard pour prendre une avance de 21-17 dans le match. C’était leur première avance, et une qu’ils n’abandonneraient pas.

Au début du troisième quart avec le même score, Mahomes est retourné à Watkins à nouveau en troisième et -3:

Watkins a commencé ce jeu en bas de l’écran et a parcouru un parcours rapide juste après le premier marqueur. Il avait beaucoup d’espace parce que Hill et Kelce parcouraient des routes profondes – Hill sur un poteau et Kelce coupant la couture comme il le fait souvent.

Notamment, c’était un look de sécurité unique, quelque chose que les Titans faisaient beaucoup quand ils avaient besoin d’un dos défensif supplémentaire pour fournir une sauvegarde. Les Titans ont mis quatre arrières défensifs en profondeur pour couvrir Kelce et Hill, tandis que Watkins a capté la passe pour convertir un premier essai.

Kansas City s’est retrouvé en barque sur le disque, mais le métrage supplémentaire a aidé dans la bataille pour la position sur le terrain, et les chefs ont marqué sur leur possession.

Mahomes a la plus grande confiance en Watkins lorsqu’il est en couverture unique, surtout lorsqu’il n’y a qu’une seule sécurité profonde.

Toujours en tête, 21-17, les Chiefs ont fait face à un deuxième et 9 avec 4:29 à jouer au troisième quart. C’était, encore une fois, une pièce où les Titans avaient une sécurité unique. Watkins était divisé à gauche de Mahomes, tandis que la majeure partie de la défense du Tennessee était à droite, où se trouvaient Hill et Kelce.

Le résultat a été que Watkins a facilement battu la n ° 35, Tramaine Brock, sur un simple parcours en boucle. Cela ne leur a pas donné assez pour le premier essai, mais ils se sont convertis au troisième essai avec une courte descente des Mahomes et ont continué à marquer un touché pour augmenter leur avance.

Au quatrième trimestre, Watkins est revenu à la troisième place à nouveau – et de manière énorme.

Avec les Chiefs, 28-17, au milieu du quatrième quart, Watkins a fourni son plus grand jeu en tant que membre des Chiefs. Au troisième et sixième de la ligne des 40 mètres des Chiefs, l’homme de Watkins essayait de le presser sur une couverture individuelle, qui s’est mal terminée – pour le défenseur.

Watkins a pris le contact dans la foulée et avec les sécurités occupées par Kelce et Hill de l’autre côté du terrain, Watkins était grand ouvert pour un touché de 60 verges. C’était une pièce qui ressemblait beaucoup à la réception gigantesque que Watkins avait reçue en séries éliminatoires contre les Patriots il y a un an.

Cela donnait aux Chiefs une avance de 35-17, et ils allaient gagner et passer au Super Bowl.

Dans le Super Bowl, les 49ers tenteront de faire passer leur passe mortelle à Mahomes d’abord et avant tout, et dans cette situation, Watkins peut être une option de décharge mortelle.

Et si une équipe connaît les dégâts que peut subir un ailier rapproché haut de gamme comme Kelce, ce sont les 49ers, qui ont All-Pro George Kittle à la position. Ils consacreront des ressources considérables au confinement de Kelce, tandis que couvrir Hill et Watkins reviendra aux demi-coins Richard Sherman et Emmanuel Moseley.

Sherman s’est classé parmi les meilleurs virages de la ligue cette année, et le plan de Kansas City sera probablement de placer Watkins de l’autre côté du terrain, où il verra davantage Moseley. Ce sera une bataille intéressante, surtout avec l’inexpérience relative de Moseley (il n’a commencé que 10 matchs, dont un en séries éliminatoires).

Watkins devrait avoir le plus haut plafond salarial de tous les récepteurs larges la saison prochaine avec 21 millions de dollars. Avec les Chiefs susceptibles de faire de Mahomes le joueur le mieux payé de la ligue et l’étalon défensif Chris Jones ayant besoin d’un nouveau contrat en tant qu’agent libre imminent, il semble possible que Watkins recherche une nouvelle équipe cette saison.

Mais avant que cela ne se produise, il peut montrer au reste de la NFL sa vraie valeur avec un gros match contre les 49ers dans le Super Bowl – tout comme il l’a fait jusqu’à présent en séries éliminatoires.