Les Chiefs ont prouvé qu’ils gagnaient avec physique et finesse contre les Titans

En entrant dans le championnat AFC, il était facile de voir Titans contre Chiefs comme puissance contre finesse. Les Titans broient leurs adversaires en une fine pâte. Les chefs utilisent une vitesse absolument mortelle. Mais lorsque les deux se sont rencontrés dimanche, c’est Kansas City qui est sorti avec les coups les plus durs, les plus gros arrêts et un voyage au Super Bowl avec la victoire 35-24.

Derrick Henry, le pouvoir meurtrier que les Titans ont traversé les Patriots et les Ravens, a été efficace pour les premiers couples, jusqu’à ce que les Chiefs trouvent un moyen de l’arrêter. La façon de faire ça? Empilez la boîte et espérez que Ryan Tannehill ne les a pas brûlés.

Tannehill ne l’a pas fait, et c’était emblématique du jeu joué à Kansas City, en particulier sur la défense. Qu’ils jouent les 49ers ou les Packers ensuite, les Chiefs vont à Miami. Et ils vont prouver qu’ils peuvent être aussi physiques qu’ils le devraient.

Décomposons toutes les façons dont les chefs étaient meilleurs en tant que Titans que les Titans.

Les chefs frappaient gros des deux côtés du ballon

Ce n’était pas seulement que les Chiefs avaient vendu pour arrêter Henry – ils étaient tous sur le point de lancer de gros succès et d’être l’équipe la plus physique dès le début. Observez ce tir de Tyrann Mathieu en plein champ au deuxième quart:

Mathieu en particulier était partout dans le match. Il a mené les Chiefs avec neuf plaqués et un plaqué pour la perte de la journée, et a même cassé une paire de passes de Tannehill lors de la dernière passe lorsque les Titans tentaient de revenir. Il n’était cependant pas le seul.

Vous ne voyez pas les quart-arrière courir prendre trop de coups, mais la sécurité des chefs Daniel Sorensen était heureuse d’en livrer un à Tannehill quand il a négligé de glisser à la fin de sa course:

C’était un troisième jeu vers le bas, et les Titans ont été contraints de jouer après le tacle de Sorensen.

Ce n’était pas seulement sur la défense non plus. L’offensive des Chiefs dépend fortement de la vitesse, mais ils ont besoin de quelques punitions pour bloquer ces gars. Ils en ont certainement reçu une grosse dose dimanche. Un nom qui a surgi était le fin rapproché Blake Bell, qui a posé plusieurs blocs énormes sur une seule pièce.

Bell est une bête sur ce gain modeste, frappant trois joueurs différents, terminant le troisième de manière absolument irrespectueuse.

Ils ont arrêté Henry dans une grande situation

Les Titans ont marqué sur trois de leurs quatre possessions en première mi-temps, mais celui sur lequel ils ont échoué a vu les descentes en première et deuxième descentes d’Henry s’arrêter sans gain. Mais c’était une conduite différente axée sur Henry qui était la plus impressionnante.

Face à un premier et un 5 de leur propre ligne de 37 verges au milieu du troisième quart, les Titans ont fait l’évidence: ils l’ont couru avec Henry. Avec l’aide d’une pénalité pour avoir trop d’hommes sur le terrain par les Chiefs, il était parfaitement logique que les Titans jouent avec prudence et dirigent Henry. Cinq yards, ce n’est rien comparé à ce qu’il avait fait – il était en moyenne de 5,9 yards par course en séries éliminatoires avant le match de dimanche.

Cela n’a pas fonctionné comme prévu.

premier et cinquième à TEN 37: Henry garde droit à TEN 41 pour 4 yards

deuxième et 1 à TEN 41: Henry a quitté le tacle sans gain

troisième et 1 à TEN 41: Henry a quitté le tacle sans gain

Les Titans ont finalement été condamnés à une pénalité de retenue qui les a repoussés plus loin dans ce troisième repli, mais les Chiefs ont pu arrêter sans.

Ce qui était remarquable dans cette série, c’est que les Chiefs dirigeaient essentiellement une défense de ligne de but. Au milieu du champ. Tant de choses peuvent mal tourner dans cette situation, mais les chefs savaient que les Titans le dirigeraient et ils savaient qu’ils avaient besoin de gars supplémentaires pour arrêter.

Ils chargèrent la boîte et s’arrêtèrent, marquant un touché sur leur possession pour prendre une avance de 28-17. Henry finirait le match avec 69 verges et un touché sur 19 courses, son plus bas total depuis un match de la semaine 9 contre les Panthers.

Les Chiefs étaient les Chiefs normaux pendant une grande partie du match de dimanche. Mahomes a lancé pour trois touchés et a eu un touché précipité brillant plus tôt dans le match. Sammy Watkins et Tyreek Hill ont combiné pour 12 captures, 181 verges et trois touchés.

Mais même s’ils étaient eux-mêmes vintage, ils établissaient toujours leur propre marque de physicalité. Ils ont mis des coups dévastateurs quand ils en avaient besoin, et maintenant ils sont sur le point de jouer dans leur premier Super Bowl en 50 ans. Les 49ers et les Packers sont capables de contrôler le rythme des matchs de football, et les Chiefs devront apporter plus de ce qu’ils ont apporté aujourd’hui pour être couronnés champions du Super Bowl de cette année.