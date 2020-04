Les cinq grands rivaux de la carrière de Michael Jordan

Lundi dernier, le nouveau documentaire de Michael Jordan sur les Chicago Bulls de la saison 1997/98 a été dévoilé, le parcours dans lequel la franchise de l’Illinois a obtenu sa dernière bague à ce jour. Jordan lui-même était le protagoniste de ce championnat, comme celui des cinq précédents. Cependant, pour terminer la carrière avec autant de succès qu’il avait, la légende de la NBA a dû faire face à toutes sortes de rivaux. Voici ses cinq principaux adversaires:

Isiah Thomas et les “Bad Boy Pistons”

Isiah Thomas a mené les Detroit Pistons à réaliser deux de ses trois anneaux (1989 et 1990). Avec les “Bad Boys”, il a réussi à bloquer le chemin vers le ring des Chicago Bulls à plusieurs reprises, forçant des changements dans l’entraîneur et l’équipe. S’ils n’avaient pas existé, il est probable que la dynastie des Bulls aurait été encore plus grande.

Les Patrick Ewing et John Starks Knicks

Michael Jordan et Patrick Ewing ont pris leur rivalité universitaire (Jordan a marqué le panier gagnant pour remporter le titre de la NCAA de 1982 contre l’équipe d’Ewing) à la NBA. Des années plus tard, les Knicks of Ewing lui-même et John Starks sont devenus une pierre sur le chemin de Chicago pour obtenir leurs bagues: ils se sont affrontés dans les séries éliminatoires de 91, 92, 93, 94 et 96.

Charles Barkley

Bien qu’ils n’aient pas été un obstacle aussi important pour les Chicago Bulls que les “Bad Boys” et les Wing et Starks Knicks, les Philadelphia 76ers de Charles Barkley ont connu leur ascension avec la franchise Illinois au début des années 1990. les années 80.

Clyde Drexler

Clyde Drexler a toujours été la raison pour laquelle le conseil des Portland Trail Blazers a justifié son choix de Sam Bowie avec le choix de repêchage 2 de 1986, plutôt que de sélectionner Michael Jordan. L’équipe de l’Oregon a déclaré qu’elle ne voulait pas de MJ car elle possédait déjà Drexler. Le joueur est devenu une légende dans les Blazers, où il a été 10 fois All Star et cinq fois All NBA. De plus, il a remporté un ring en 1995 avec les Houston Rockets.

The Jazz de Karl Malone et John Stockton

Le Malone et le Stockton Jazz sont entrés dans l’histoire comme l’une des meilleures équipes de tous les temps qui n’ont jamais réussi à remporter le ring de la NBA. La faute en est précisément aux Bulls of 98 ‘, qui ont joué à leurs côtés dans l’une des meilleures finales jamais vues à ce jour, celle du mythique tir gagnant de Jordan lors du sixième match, qui a donné le titre à ceux de Illinois.

