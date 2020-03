Les cinq joueurs qui ont pu récupérer le témoin LeBron

Malgré le fait que la saison actuelle de la NBA peut être déclarée nulle si la situation aux États-Unis causée par la crise sanitaire mondiale du coronavirus ne s’améliore pas, le temps continue de s’écouler et pour les joueurs, c’est un an qu’ils ont peut-être perdu dans leurs respectifs course. Cette situation affecte des noms proches du retrait, comme c’est le cas de Vince Carter, ou certains qui pourraient commencer à tester cette option dans les prochains cours, comme le cas de nul autre que LeBron James.

‘El Rey’ aura 36 ans en décembre, et bien qu’il ait encore beaucoup de basket dans ses mains, il commence déjà à théoriser sur le joueur qui pourra hériter de l’héritage laissé par l’actuel nº 23 des Los Angeles Lakers. Il y a actuellement cinq joueurs de moins de 23 ans qui sont appelés à dominer la NBA à l’avenir, et ils sont:

Zion Williamson – Pélicans de la Nouvelle-Orléans

La recrue des Pélicans est peut-être le joueur qui ressemble le plus à LeBron en termes de capacités athlétiques. En fait, pendant ses années universitaires, il a été appelé à plusieurs reprises “le nouveau LeBron James”. De plus, Zion a été l’un des joueurs qui, sans avoir marché sur la NBA, a créé plus d’attentes pour les fans pour tout ce qu’il est capable de faire sur un court. Si vous restez en bonne santé, vous pouvez devenir l’un des meilleurs de l’histoire.

Luka Doncic – Dallas Mavericks

L’impact de Doncic en NBA a été immédiat. À sa deuxième année en championnat, il est déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde. Il y a eu des étapes cette saison au cours desquelles on a même parlé de la possibilité d’être MVP. Le Slovène a beaucoup de talent pour dominer la compétition dans n’importe quelle équipe, qu’il reste au Dallas Mavericks ou tente sa chance dans une autre franchise.

Luka Doncic a enregistré son record de franchise @dallasmavs 22e triple-double en carrière dans un duel OT avec Zion Williamson et les Pélicans le 4 mars 2020!

Jayson Tatum – Boston Celtics

Tatum a réussi à sa troisième saison en NBA à commencer à réaliser la reconnaissance qu’il n’avait pas obtenue dans ses deux premiers parcours. Plusieurs fois, il a été critiqué pour être un joueur irrégulier. La version spectaculaire qu’il a offerte dans les séries éliminatoires de son année recrue n’était pas comme celle qu’il avait donnée lors de sa deuxième saison régulière avec les Celtics. Cependant, cette année, il a pris les rênes de l’équipe, il a été un All Star pour la première fois, et il n’a toujours pas offert tout ce qu’il pouvait offrir.

Bring Young – Atlanta Hawks

Peu de joueurs sont entrés dans la NBA de manière irrégulière et sont immédiatement devenus des stars de la ligue. Le choix des Hawks dans le repêchage 2018 de Trae Young a suscité de nombreuses critiques de la franchise, car ils n’ont pas attrapé Luka Doncic. Cependant, le talent offensif de la base a été noté et est déjà l’un des meilleurs «1» de toute la compétition.

Ja Morant – Grizzlies de Memphis

En route vers le titre de recrue de l’année, Morant a offert au cours de sa première année en NBA l’image d’un meneur de jeu avec un talent énorme et une capacité à aider que très peu de joueurs ont eu à travers l’histoire de la ligue. À seulement 20 ans, le joueur des Grizzlies est cinquième sur la liste que le témoin LeBron James pourrait ramasser.

