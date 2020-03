Les cinq meilleurs Argentins de l’histoire

Le basket-ball argentin est l’une des institutions les plus importantes au monde en termes de sport. Propriétaire d’une équipe championne du monde, médaillée d’or olympique et vainqueur de multiples titres continentaux, l’Albiceleste compte de nombreux noms parmi ses rangs qui ont marqué l’histoire dans le monde, que ce soit en NBA ou au meilleur niveau européen. Ce sont les cinq premiers.

Emanuel Ginobili – Escorte

Peu de présentation nécessite Manu Ginobili, peut-être le synonyme le plus important lorsqu’il s’agit de parler de basket-ball argentin. Le gardien était champion de l’Euroligue avec Kinder Bologna avant de se lancer dans un voyage en NBA qui a fait de lui un élément essentiel de la dynastie la plus importante de l’histoire de la ligue. En plus de redéfinir le rôle de Sixth Man dans la ligue et de remporter quatre titres aux États-Unis, il était le chiffre maximum de la médaille d’or olympique à Athènes 2004.

Luis Scola – Avance rapide

Luifa est le joueur le plus important de l’histoire de l’équipe nationale, puisqu’il joue avec l’Albiceleste depuis plus de deux décennies et a remporté une médaille d’or olympique, une de bronze, deux d’argent en Coupes du monde et pendant son apogée, il était l’un des joueurs les plus dominants d’Europe. Sans aucun doute, les chiffres de Scola le placent comme l’un des meilleurs joueurs de la FIBA ​​de l’histoire.

Andrés Nocioni – Attaquant

Personne ne représentait le cœur et les griffes de l’Argentine comme Chapu, qui a brillé en Europe avant de passer par la NBA et de revenir ensuite à la retraite avec style avec le Real Madrid, remportant l’Euroligue et étant le MVP du Final Four. Nocioni a disputé quatre Jeux olympiques et obtenu une médaille d’or et une de bronze, en plus d’être finaliste de la Coupe du monde 2002 et d’assister à tous les tournois requis par l’équipe nationale.

Fabricio Oberto – Pívot

Le seul Argentin à ne pas avoir appelé Ginobili pour remporter un titre NBA était bien plus qu’un centre rocheux. Propriétaire d’un QI brillant et d’une éthique de travail spectaculaire, il a fait un grand pas dans le basket européen au cours de sa carrière avant de se lancer dans la NBA. Un problème cardiaque l’a contraint à interrompre sa carrière prématurément, mais son niveau au cours de ses années et son rôle dans le championnat olympique lui valent de rentrer dans la liste.

Juan Ignacio Sánchez – Base

Le premier Argentin à atteindre la NBA est également la meilleure base argentine de l’histoire, bien que beaucoup auraient pu mettre Pablo Prigioni ou Facundo Campazzo. La vérité est que “Pepe” était la poignée du champion olympique et un joueur exceptionnel en Europe, menant presque toutes les statistiques de passes décisives pendant près d’une décennie.

