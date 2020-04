Les cinq meilleurs dunks de l’histoire des Bulls

Les Chicago Bulls sont une équipe très traditionnelle de la NBA, dont la période la plus réussie a eu lieu avec Michael Jordan et Scottie Pippen de la piste et Phil Jackson du banc. Au fil des ans, plusieurs grands joueurs sont passés par l’équipe de l’état de l’Illinois et ont laissé plusieurs images à retenir. Ce sont les cinq meilleures décharges de l’histoire de la franchise.

5. Michael Jordan rend la pareille à Dikembe Mutombo

Des mois après que Mutombo a déclaré en public que Jordan ne lui avait jamais fait d’affiche et qu’il était l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, le centre des Atlanta Hawks recevrait son dû de MJ. Dans le cinquième match des demi-finales de l’Est, Jordan a attaqué le centre du terrain au bas de la piste et non seulement l’a renversé sans égard, mais a également recréé le geste de «Non, non» qui était une marque déposée de Mutombo.

4. Taj Gibson sur Dwyane Wade en finale de l’Est

Les Chicago Bulls du début des années 2010 ont eu plusieurs chances d’atteindre la finale et seul le manque de santé et LeBron James l’ont empêché. Cependant, un dunk emblématique de Taj Gibson à Dwyane Wade restera en mémoire dans le match 1 des finales de l’Est de 2011. Malgré la victoire de Miami dans la série, l’affiche a été laissée à la postérité.

3. Derrick Rose écrase Goran Dragic

De tous les dunks Derrick Rose en tant que membre des Bulls, c’est peut-être le plus fou de tous. Après avoir été recrue de l’année et viser une star en 2009, la base qui deviendra plus tard MVP a laissé Goran Dragic postérisé avec un échantillon complet de son explosivité dans ses meilleures années. L’histoire anglaise ajoute seulement plus de drame à une telle démonstration de talent et de physique.

2. Michael Jordan sur Patrick Ewing

Malheureusement pour lui, le top 2 de cette liste aura Patrick Ewing comme victime. Dans ce cas, Jordan surmonte une pression de toute la piste jusqu’à affronter le centre des Knicks, qui en 1991 ne savait toujours pas qu’il aurait une décennie marquée par ses défaites contre les Bulls. L’image de Jordan sautant par-dessus les 2,10 mètres d’Ewing et sa réaction ultérieure sont tout simplement brillantes.

1. Scottie Pippen à Ewing et Spike Lee

En dépit d’être un joueur avec un excellent QI, d’excellentes ressources des deux côtés du terrain et un état d’esprit brillant, le jeu qui définit la carrière de Pippen est cette affiche sans égal sur Ewing. L’attaquant a non seulement ridiculisé le centre, mais l’a jeté au sol avec son score et “l’a manqué de respect” avec ses propres mots. Même si Ewing voulait se défendre et même Spike Lee voulait combattre Pippen, le mal était déjà fait. L’histoire a été écrite.

