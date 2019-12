Les cinq meilleurs jeux de Noël de James Harden à Houston

En sept matchs du jour de Noël avec les Houston Rockets et Oklahoma City Thunder, James Harden a un dossier de 6-1 avec des moyennes de 26,3 points (45,6% de tirs), 6,7 passes décisives et 5,4 rebonds par match.

La superstar des Rockets guard et MVP 2018 tentera de maintenir ce succès dans le match sur route de mercredi après-midi contre le quintuple champion en titre de la Conférence de l'Ouest, Golden State Warriors.

Les Rockets (21-9) sont des favoris importants, étant donné que les Warriors (7-24) ont le pire record de l'Ouest en ce moment et sont sans Steph Curry et Klay Thompson en raison de blessures à long terme.

Cependant, même sans Curry et Thompson, ce n'est pas comme si les Warriors – lorsqu'ils étaient en bonne santé et non sur la gestion de la charge – étaient dépourvus de talent. L'attaquant Draymond Green et le gardien D’Angelo Russell sont tous deux d'anciens All-Stars de la NBA, et ils ont mené les Warriors à des victoires consécutives avant le match de mercredi. Les deux devraient jouer.

Ainsi, les Rockets pourraient avoir besoin d'une solide performance Harden à San Francisco pour étendre leur séquence de victoires actuelle à cinq matchs. Heureusement pour eux, il en a livré plusieurs au fil des ans le jour de Noël. Voici un aperçu des meilleurs de sa carrière de 11 ans en NBA:

5.) 25 décembre 2015

C'était autrement une saison à oublier pour les Rockets, qui ont suivi une apparition en finale de la Conférence de l'Ouest en 2014-2015 avec un dossier de 41-41 et une sortie au premier tour en 2015-2016. Harden est maintenant à Houston depuis huit saisons, et ce fut la seule au cours de laquelle les Rockets n'ont pas terminé avec un record gagnant. Mais leur match à domicile le jour de Noël contre le rival de l'État, San Antonio Spurs, était l'un des meilleurs moments.

Harden a eu du mal au classement général (7 sur 21), mais il a frappé une paire d'énormes trois points au quatrième quart alors que les Rockets ont mis fin à une séquence de sept victoires consécutives à San Antonio. Harden a également aidé Houston à la défense, où ils ont détenu Kawhi Leonard, Tim Duncan et le reste des Spurs à un total de 84 points, le plus bas de la saison.

4.) 25 décembre 2012

Lors de la première saison de Harden à Houston, les Rockets (15-12) ont mis en échec les Bulls (15-12) à Chicago, 120-97. Harden a mené Houston avec 26 points en seulement 13 tentatives de tir, soit sept. On ne s'attendait pas à ce que les Rockets soient une équipe en séries éliminatoires en 2012-13, mais la projection du jour de Noël a placé l'équipe sur la carte nationale au cours d'une saison où les Rockets ont terminé à 45-37 et ont fait les séries éliminatoires de la NBA pour la première fois en quatre. ans.

3.) 25 décembre 2017

Les Rockets ont perdu, 112-107, en grande partie en raison de l'absence de blessure de Chris Paul. Mais même dans la seule perte de Noël à ce jour de son mandat à Houston, Harden a brillé avec 29 points, huit rebonds et 14 passes décisives. Cela a maintenu les Rockets (25-7) à distance de frappe sur la route, même sans leur meneur au Temple de la renommée.

Ce match pourrait être plus mémorable avec le recul, puisque le Thunder était dirigé par l'actuel meneur de Houston et par la suite MVP Russell Westbrook avec 31 points et 11 passes décisives. Harden a ensuite remporté le titre de MVP de la ligue après cette saison 2018-19, et ses Rockets ont terminé avec un record de franchise de 65-17.

2.) 25 décembre 2013

Au cours de la première année de partenariat de Harden avec Dwight Howard, les Rockets (19-11) ont déclaré au début qu’ils étaient bien meilleurs que la saison précédente. Houston a augmenté son total de victoires de neuf matchs de 2012-13 à 2013-14, et ils ont mis cette amélioration en évidence le jour de Noël avec une victoire de 111-98 à San Antonio.

Menés par Duncan et Leonard, les Spurs (22-7) ont remporté le titre NBA plus tard cette saison. Mais Harden a fait son chemin le 25 décembre, marquant 16 de ses 28 points, un sommet en jeu au quatrième quart. Harden a réussi 11 tirs sur 16 (68,8%) au total, y compris ses trois tentatives à trois points, et il a également récolté six passes, six rebonds et deux blocs.

1.) 25 décembre 2018

Les fans de Rockets n'ont pas à penser loin pour la performance la plus mémorable de Harden le jour de Noël. Il y a tout juste un an, Harden a récolté 41 points et sept passes décisives alors que Houston tirait sa revanche de la défaite de la saison précédente contre Thunder de Thunderbrook avec une victoire de 113-109.

Le total de 41 points de Harden par rapport à il y a un an est le deuxième plus élevé de tous les joueurs actifs de la NBA, avec seulement 44 points de son coéquipier de l'époque, Kevin Durant, le 25 décembre 2010.

Quant à 2018, la performance de Noël était le septième match consécutif avec plus de 30 points pour Harden, qui a ensuite enregistré 32 matchs consécutifs de 30 points et plus. Cette séquence était la deuxième plus longue de l'histoire de la NBA.

Que pourrait apporter 2019, en ce qui concerne l'héritage de Harden sur les vacances de signature de la NBA pour les jeux? Nous saurons quand les Rockets affronteront les Warriors l'après-midi de Noël à San Francisco, avec un pourboire prévu à 16 heures. Heure de Houston. Joyeuses fêtes à tous nos lecteurs Rockets Wire!

