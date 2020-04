Les cinq plus grandes équipes de guerriers de l’histoire de la franchise

La saison 2019-2020 a été un désastre pour les Golden State Warriors.

Après être allé à la finale de la NBA cinq saisons consécutives et avoir remporté trois titres avant le début de la campagne 2019-2020, les Warriors avaient le pire record de la NBA avant la suspension du coronavirus. Ils étaient sur le point de rater les séries éliminatoires pour la première fois à l’époque de Steve Kerr.

Au milieu de cette terrible saison pour les Warriors, nous avons décidé de classer les cinq meilleures équipes Dubs de l’histoire de la franchise pour rappeler aux fans de Golden State les équipes d’élite qu’ils ont soutenues et regardées dans le passé.

Avec six championnats dans l’histoire de la franchise, les Warriors ont l’embarras du choix.

5. 1974-75 Warriors

Menés par l’entraîneur-chef Al Attles, les Warriors ont remporté 48 matchs en saison régulière. Le meilleur buteur de l’équipe était Rick Barry, avec une moyenne de 30,6 points par match. Le Temple de la renommée était un homme en mission cette saison pour capturer ce premier anneau insaisissable de sa carrière.

Les Warriors ont battu les SuperSonics de Seattle en demi-finale de la Conférence Ouest en six matchs pour commencer les séries éliminatoires. À l’époque, ils n’avaient pas le premier tour des séries éliminatoires en NBA.

La finale de la Conférence de l’Ouest a vu les Warriors éliminer les Chicago Bulls en sept matchs. Oui, les Bulls faisaient partie de la Conférence occidentale.

Golden State a balayé les Washington Bullets lors de la finale de 1975, avec nul autre que Barry, vainqueur de la finale de Barry.

4. Guerriers 2014-15

Au cours de la première année de Kerr comme entraîneur-chef, les Warriors ont remporté 67 matchs au cours de la saison régulière et ont obtenu le meilleur record de la NBA.

Stephen Curry a remporté son premier prix MVP et commençait tout juste sa domination dans la ligue. L’ancienne star de Davidson a récolté en moyenne 23,8 points, 4,3 rebonds et 7,7 passes décisives.

Les Warriors ont balayé Anthony Davis et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans au premier tour des séries éliminatoires de 2015. Les Dubs ont ensuite perdu 2-1 contre les Grizzlies de Memphis au deuxième tour avant de gagner trois matchs de suite pour se qualifier pour la finale de la conférence.

La finale de la Conférence de l’Ouest 2015 était plutôt unilatérale. Les Dubs ont battu James Harden, Dwight Howard et les Houston Rockets en cinq matchs.

Les finales NBA 2015 ont vu les Warriors affronter LeBron James et les Cavaliers de Cleveland. LeBron a joué les Jeux 2-6 sans Kyrie Irving et Kevin Love. Irving s’est blessé au genou lors du premier match de la finale, tandis que Love s’est disloqué l’épaule plus tôt en séries éliminatoires contre les Celtics de Boston.

James et les Cavs ont pris la tête de la série 2-1 avant le quatrième match. C’est à ce moment-là que les Warriors sont sortis et ont démoli les Cavs, gagnant par un score final de 103-82.

Les Dubs ont également remporté les Jeux 5 et 6 et remporté le premier titre de l’ère Curry-Klay Thompson-Draymond Green. Andre Iguodala a remporté le titre de MVP de la finale.

3. Guerriers 2017-18

La deuxième saison de Kevin Durant avec les Warriors a valu aux Dubs leur troisième titre en quatre ans. Durant a remporté son deuxième MVP consécutif en finale.

Les Warriors ont remporté 58 matchs au cours de la saison régulière. Harden a remporté le titre de MVP et les Rockets ont pris la tête de la série 3-2 avant le sixième match à Oracle Arena en finale de conférence.

Cependant, sans Chris Paul, les Rockets ne pourraient pas finir les Warriors. Golden State a remporté les deux prochains matchs pour se qualifier pour la finale.

Les Dubs ont facilement balayé LeBron et les Cavs lors de la finale de 2018. Le match 1 était serré et James a eu l’un des meilleurs matchs de l’histoire de la finale de la NBA, mais l’erreur de J.R.Smith a permis au match de se prolonger et les Warriors n’ont jamais regardé en arrière.

2. Guerriers 2015-16

L’équipe record 73-9 serait numéro un sur notre liste si elle était en mesure de terminer la saison avec une bague.

Les Warriors ont débuté cette saison un incroyable 24-0. Luke Walton a été entraîneur-chef par intérim d’octobre à janvier tandis que Kerr s’est remis d’une opération au dos. Walton a mené Golden State à une fiche de 39-4.

Curry a remporté son deuxième MVP consécutif, cette fois à l’unanimité. Steph a obtenu une moyenne de 30,1 points, 5,4 rebonds et 6,7 passes décisives.

Les Warriors ont vaincu les Rockets au premier tour en cinq matchs rapides, mais Curry a subi une entorse MCL à Houston. Golden State a pu traverser la tempête avec leur profondeur. Curry est revenu au deuxième tour contre les Blazers. Les Dubs ont également remporté cette série en cinq matchs.

La finale de la Conférence Ouest 2016 a changé l’histoire de la NBA. Durant, Russell Westbrook et l’Oklahoma City Thunder avaient une avance de 3-1 dans la série.

Cependant, KD et le Thunder s’étouffèrent, tandis que Thompson partit dans le match 6 en OKC pour garder les Warriors en vie.

Golden State a remporté le match 7 à domicile. L’image de Curry embrassant Durant après la fin de la série est emblématique depuis que Durant a rejoint Steph et les Warriors.

Les Dubs ont pris les devants 3-1 contre LeBron et les Cavs en finale de 2016. Aucune équipe de l’histoire de la NBA n’avait jamais surmonté ce type de déficit. Tout le monde dans la NBA a supposé que la série était terminée.

Cependant, LeBron et Kyrie sont tous deux devenus Superman et les Cavs ont réussi à égaler la série à trois matchs chacun en remportant les matchs 5 et 6.

Le match 7 est l’un des meilleurs matchs de l’histoire de la NBA, mais les doublons se sont terminés du mauvais côté. LeBron et les Cavs ont réussi le retour et la saison 73-9 des Warriors a été ruinée avec Cleveland accueillant le trophée.

1. Guerriers 2016-17

Green a recruté Durant chez les Warriors juste après la perte des Dubs contre les Cavs lors de la finale de 2016. Curry, Thompson, Green et Iguodala ont rencontré Durant dans les Hamptons pendant la période d’agence libre de 2016, et ainsi les «Hamptons 5» sont nés.

Les Warriors ont remporté 67 matchs cette saison. Durant a subi une blessure au genou contre les Wizards de Washington, mais est revenu pour les séries éliminatoires. Golden State a balayé les Blazers au premier tour, a balayé l’Utah Jazz au deuxième tour et a balayé les San Antonio Spurs en finale de conférence.

Durant a remporté son premier MVP de la finale en devançant LeBron lors de la finale de 2017. Les Warriors ont remporté le titre et se sont rachetés de la bévue de la finale 2016.