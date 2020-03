Les cinq plus grands joueurs des Raptors de Toronto de tous les temps

Fondés en 1995, les Raptors de Toronto sont à égalité avec les Grizzlies de Memphis (auparavant à Vancouver) pour la toute nouvelle franchise de la NBA. Malgré cela, les Raptors ont eu leur juste part de succès d’équipe et de joueurs vedettes et sont même les champions en titre de la NBA à partir de maintenant. Bien que ce soit simplement mon avis, voici les cinq meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise.

De plus, quelle que soit la qualité de sa saison l’année dernière, je décide de supprimer Kawhi Leonard de cette liste simplement parce qu’il n’a joué qu’un an avec l’équipe.

5. Damon Stoudamire

J’allais aller avec Pascal Siakam ici, mais je vais avec le premier choix de repêchage sans expansion de l’équipe. Peut-être un peu inconnu des nouveaux fans de la NBA, Stoudamire était la première star de Toronto et bien qu’il n’ait joué que deux saisons et demie avec l’équipe, il était spécial.

Le recrue NBA de l’année 1996 a récolté en moyenne 19,6 points par match dans sa carrière de Raptors tout en étant l’un des meilleurs facilitateurs du jeu avec 8,8 passes décisives par match en son temps avec l’équipe.

4. Chris Bosh

Avant de rejoindre LeBron James et Dwyane Wade à South Beach, Bosh était l’un des meilleurs attaquants de puissance de la fin des années 2000.

Il lui a fallu un an ou deux pour comprendre les choses, mais à sa troisième saison, le grand joueur de 6 pieds 11 pouces affichait en moyenne 22,5 points, 9,2 rebonds et 2,6 passes décisives par match. Bosh aurait quatre autres saisons All-Star à Toronto avant de partir pour Miami.

3. Vince Carter

Joueur le plus excitant de l’histoire de la franchise et toujours dans la ligue aujourd’hui, Vinsanity a fait sensation à l’époque de Raptor. Acquérant le haut voleur lors du repêchage de 1998 pour les droits d’Antwan Jamison, Carter est rapidement devenu l’un des marqueurs les plus meurtriers de la ligue.

L’aile de 6 pieds 6 pouces en moyenne un sommet en carrière de 27,6 points par match en seulement sa troisième année et était un incontournable du week-end des étoiles avant d’être échangé aux Nets du New Jersey en 2004.

2. DeMar DeRozan

Choisi par les Raptors avec le neuvième choix au total lors du repêchage de la NBA 2009, le produit USC n’a pas mis longtemps à montrer à Toronto qu’il était spécial. Le leader de tous les temps des Raptors en termes de points par une marge assez large, DeRozan ÉTAIT les Raptors de Toronto au cours des années 2010.

Il n’a jamais mené l’équipe à un championnat comme Leonard, mais il a donné à l’équipe des saisons régulières assez incroyables et un avant-goût des séries éliminatoires après le premier tour pour la première fois depuis les jours de Vince Carter.

1. Kyle Lowry

Le seul joueur sur cette liste à ne pas jouer pour les raptors en tant que recrue arrive juste au meilleur joueur de l’histoire de la franchise. Bien qu’il ait joué pour deux autres équipes pendant la moitié de sa carrière, Lowry est le leader de tous les temps des Raptors en matière de passes décisives et de buts à trois points.

Même à 34 ans, Lowry continue d’être l’un des meilleurs gardiens de point de la ligue et une star constante pour Toronto. Il n’a peut-être pas les chiffres époustouflants que Carter, Bosh ou DeRozan ont, mais l’impact de Lowry sur les Raptors ne peut pas être sous-estimé.

La grandeur de Lowry est si bien connue que même DeRozan pense que son ancien coéquipier est le meilleur Raptor de tous les temps