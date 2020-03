Les Clippers ont joué «plus fort et plus dur» que les Rockets

Le MVP Kawhi Leonard, finaliste de la finale de la NBA, a marqué 25 points sur un tir de 8 sur 15 (53,3%), menant les Clippers de Los Angeles en visite à une victoire de 120-105 (score de la boîte) jeudi soir à Houston.

Les Clippers ont été un incroyable +33 en 28 minutes de Leonard.

Russell Westbrook a mené les Rockets avec 29 points et 15 rebonds, mais l’histoire de l’équipe a été un terrible 7-de-42 montrant sur 3 points (16,7%). Sur ces sept marques, quatre sont venues dans les six dernières minutes, après que le match ait été décidé depuis longtemps. La co-vedette de Backcourt, James Harden, n’a récolté que 16 points sur 4 tirs sur 17 (23,5%), dont 0 sur 8 sur les tirs au but.

Les Clippers n’ont traîné que brièvement dans les premiers moments. Ils menaient par 23 à la mi-temps et par plus de 20 points pour la majeure partie de la seconde moitié. Il s’agit de la deuxième défaite consécutive pour les Rockets à petite balle et du troisième match consécutif dans lequel ils ont traîné au moins 17 au début du deuxième quart.

Houston n’a marqué que 44 points sur un tir de 2 sur 22 (9,1%) à partir de la plage de 3 points en première mi-temps, alors qu’ils ont accordé 67 points à Leonard et aux Clippers.

Le garde de réserve Eric Gordon est parti tôt avec un genou droit douloureux, ce qui l’a forcé à manquer un match la semaine dernière. Son statut pour la prochaine sortie de Houston samedi après-midi à Charlotte est inconnu.

Les Rockets et Clippers ont maintenant divisé leur série de saisons à deux matchs chacun, chaque équipe ayant remporté une fois à domicile.

Houston (39-22) devrait être bien placé pour remporter un bris d’égalité potentiel, puisque les Rockets ont une avance de trois matchs dans la colonne des défaites de Dallas (38-25) dans la division sud-ouest, tandis que les Clippers (43-19) traînent les Lakers (47-13) par six matchs dans la colonne des pertes dans le Pacifique.

Si les Rockets gagnent leur division et les Clippers ne le font pas, Houston aurait le bris d’égalité, car cela vient après le record en tête-à-tête. Cependant, égaliser les Clippers pourrait être un défi de taille, étant donné qu’ils mènent maintenant les Rockets de trois matchs dans la colonne des pertes avec moins de 20 matchs à jouer dans la saison régulière 2019-20.

Alors que les Mavericks pourraient potentiellement attraper Houston dans le sud-ouest, il est difficile de voir que cela soit pertinent pour tout bris d’égalité potentiel Clippers-Rockets, étant donné l’écart de six matchs entre les Mavs et les Clippers dans la colonne des pertes. En d’autres termes, si Houston tombe suffisamment pour être rattrapé par Dallas, il est difficile d’imaginer comment les Clippers pourraient être au moins trois matchs plus mauvais.

Les Rockets chercheront à casser leur dérapage de deux matchs lors de leur visite des Hornets samedi après-midi, avec un tipoff prévu à 16 heures. Heure centrale. C’est la première moitié d’une séquence consécutive, avec un autre match prévu dimanche à Houston contre le Orlando Magic.

Westbrook a manqué la moitié de tous les deux consécutifs cette saison pour l’entretien planifié, mais on ne sait pas quel match ce week-end il va siéger.

