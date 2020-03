Les Clippers passent Denver dans la lutte pour la deuxième place dans l’Ouest

La persécution a pris fin et maintenant les rôles changent. Après des mois au cours desquels Denver Nuggets a été retranché dans la deuxième position de la Conférence Ouest, ses défaites ces derniers temps couplées à une séquence de cinq victoires consécutives pour Los Angeles Clippers, a fait que les anges soient déjà quelques secondes, surpassant dans un match à ceux du Colorado. Les deux équipes semblent appelées à se mesurer en demi-finale de la conférence, donc aller de l’avant signifierait s’assurer que le courtois facteur dans ce duel. En outre, Oklahoma City Thunder et Dallas Mavericks ils seraient leurs rivaux les plus faisables pour le premier tour des séries éliminatoires. Pouvez-vous retrouver l’avantage de Denver?

