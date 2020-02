Les Clippers passent les Nuggets dans le jeu pour la deuxième position de l’Ouest

Los Angeles Clippers Ils ont ajouté ce matin un de ces triomphes qui, à la fin de la saison régulière, sont ceux qui décident des positions dans le classement des séries éliminatoires. A cette occasion, la franchise Angelina a reçu au Staples Center un Denver Nuggets, qui était en 2e position dans la Conférence de l’Ouest avec une seule victoire sur eux.

Le duel a été développé avec une victoire des Clippers pour un résultat de 103-132, donc en ce moment les deux équipes sont à égalité pour la deuxième place dans l’Ouest avec 40 victoires et 19 défaites. Le MVP du match a été Paul George avec 24 points et 4 rebonds. Kawhi Leonard, 19 points et 5 passes décisives. Dans les Nuggets, Nikola Jokic a été le joueur le plus en vue avec 21 points et 9 rebonds.

