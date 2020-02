Les coéquipiers de Jayson Tatum font l’éloge de la soirée de carrière

L’attaquant des Boston Celtics All-Star Jayson Tatum vient de réaliser le meilleur match de sa carrière, à la télévision nationale et au TD Garden. Contre les Clippers de Los Angeles, l’une des meilleures équipes de la ligue, et l’attaquant de la NBA Kawhi Leonard, l’un des trois meilleurs joueurs du match aujourd’hui.

C’était sensationnel.

En route vers un sommet de 39 points, Tatum a marqué avec facilité, une confiance inquiétante même. Après avoir abattu trois trois points au premier quart pour donner le ton aux Celtics, il a pris le ballon sur le rack, constamment. Il a frappé des sauteurs de milieu de gamme difficiles et ses trois pas de côté.

Ball-fakes, crossovers, jeu de jambes. Tout a été exposé.

Peut-être que les Clippers auraient dû mettre Kawhi sur lui plus que Landry Shamet, car ce dernier n’a rien pu faire pour arrêter le pro de la troisième année.

Là encore, Tatum a également remporté à plusieurs reprises le meilleur du double joueur défensif de l’année.

Pour ajouter à sa ligne de statistiques de domination, Tatum a ajouté neuf rebonds tout en tirant 14-23 sur le terrain et 5-10 sur trois points.

Il n’est pas étonnant qu’il ait remporté des chants de MVP sur la ligne des lancers francs. Pas étonnant qu’il ait brisé le caractère après que les Celtics aient conclu l’accord en double prolongation, laissant l’excitation se répandre dans son état normalement placide.

Selon Chris Forsberg de NBC Sports Boston:

«Je suis devenu un peu excité. J’essaie d’être aussi humble que possible et d’essayer de garder un visage de poker et de passer simplement au jeu suivant. Mais le basket-ball est un jeu d’émotions et la foule s’y est mise.

Je me suis un peu excité. Mais j’essaye de rester calme. »

Les coéquipiers et entraîneurs de Tatum ont fait l’éloge de leur superstar en herbe après le match, avec son coéquipier Kemba Walker – sans doute le meilleur joueur de l’équipe au début de la saison – apparaissant le plus élogieux.

“Il était incroyable”, a déclaré Walker. «Il a fait tous les bons jeux. Il a réussi chaque gros coup. Il était le meilleur joueur sur le terrain ce soir. »

Marcus Smart, qui a marqué un impressionnant 31 points tout en marquant un record de quatre vols, a réussi à complimenter son coéquipier tout en regardant la situation dans son ensemble. Notant que Tatum a mûri et que le travail qu’il fait actuellement montre, Smart dit que la croissance de Tatum n’est pas seulement bonne pour lui, “mais pour cette équipe”.

Comme le dit l’entraîneur-chef des Celtics, Brad Stevens, “il a joué un bon match à double sens, mais il a été un bon joueur à double sens”.

Bien que remarquable, la croissance de Tatum offensivement était attendue. C’est sa performance dans la partie la moins glamour qui a été surprenante, l’attaquant de 6’8 ”utilisant régulièrement son envergure de 6’11” pour modifier les tirs et jouer dans les couloirs de dépassement.

C’est ce qui a amené Tatum à avoir confiance pour demander à garder Leonard dans les moments clés de l’embrayage. Bien que ce ne soit pas seulement Tatum qui ait causé sa performance inhabituellement inefficace, Leonard n’a tiré que 10-27 (37,0%) du terrain.

Tatum n’a pas encore atteint son apogée, mais il réalise ses pouvoirs et met tout cela en évidence cette saison. Comme l’entraîneur-chef des Clippers Doc Rivers l’a demandé avant le match de jeudi, pouvez-vous imaginer comment Tatum évoluera dans cinq ans?

Avec la prochaine génération de superstars prête à prendre le contrôle de la ligue à ce moment-là, il pourrait bien être l’un des cinq meilleurs joueurs d’ici là.

Celui que les Celtics voudront garder en ville pendant toute sa carrière.

