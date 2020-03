Les Colts peuvent passer leur chemin hors du marasme de la saison dernière. Voici comment

Les Colts n’ont pas connu une excellente année 2019. Cela aurait pu être bien pire.

La retraite soudaine d’Andrew Luck a menacé de quitter Indianapolis dans une spirale, mais un démarrage rapide du remplaçant devenu starter Jacoby Brissett a aidé le club à dépasser les attentes … pendant environ la moitié de la saison. L’arrivée des Colts 2-7 était la preuve que l’équipe de Frank Reich n’est pas encore candidate, mais une intersaison intelligente pourrait encore une fois la faire remonter.

Une seule équipe de la ligue est entrée en 2020 avec plus de marge de manœuvre sous le plafond salarial que les Colts. Cela donne au directeur général Chris Ballard une formidable opportunité d’ajouter le talent nécessaire pour ramener Indianapolis en séries éliminatoires.

Indianapolis Colts (7-9), séries éliminatoires manquées

Ballard a également dépensé beaucoup d’argent en 2019 – et n’a ajouté que Justin Houston et Devin Funchess comme agents libres de haut niveau la dernière saison. Alors que des questions majeures se profilent, le stock de jeunes talents peu coûteux (Darius Leonard, Quenton Nelson, Malik Hooker) pourrait constituer cette année la meilleure opportunité de Ballard pour ajouter des vétérans de la différence.

Récepteur large: Pendant trop longtemps, les Colts ont été les T.Y. Spectacle Hilton à Wideout sans casting de soutien. Il a maintenant 30 ans et vient de vivre une saison criblée de blessures. L’ajout de talents de réception ne contribuerait pas seulement à le libérer pour des lancers profonds plus marquants, il stimulerait également le jeu du quart-arrière d’Indy en 2020 – que ce soit de Brissett ou de quelqu’un d’autre.

Tacle défensif: Les Colts n’avaient pas pénétré à l’avant en 2019. Alors que Leonard était là pour aspirer les hayons, un grand homme occupant un trou bloqueur pourrait transformer la défense de la course d’Indianapolis en l’une des meilleures de la ligue. Cela pourrait également faire des merveilles pour une ruée vers les passes qui se classait au 16e rang de la ligue en termes de taux de sacs.

Stratège: Brissett est sous contrat jusqu’en 2020, mais il est retombé sur terre après un début impressionnant de la saison dernière. La blessure au genou qu’il a subie lors de la semaine 9 était-elle uniquement à blâmer? Ou a-t-il atteint son plafond en tant que quart-arrière? Indianapolis a une autre saison pour le découvrir, mais l’ajout d’un passeur vétéran parmi un vaste bassin de talents disponibles donnerait aux Colts une police d’assurance précieuse et un élément de construction potentiel au-delà.

Quoi Stampede Blue veut plus cette intersaison: Depuis que la chance a surpris le monde de la NFL en prenant sa retraite à son apogée, la principale question sans réponse et le besoin à long terme de combler sont les quarts. Sinon, Indianapolis manque de talent avéré à la position de récepteur large et Hilton montre des signes d’âge. La défense a montré du potentiel, mais aucun système Cover-2 ne fonctionnera sans pression constante à l’aide de quatre rushers. Le principal domaine à améliorer est à l’intérieur défensif, permettant à certains des jeunes talents prometteurs d’augmenter leur propre production. – Brett Mock

Nous reviendrons sur les Colts après l’agence gratuite pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.