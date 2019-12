Les combats de Pat Beverley se poursuivent contre les Houston Rockets

Dans un aperçu potentiel des séries éliminatoires, les Rockets ont remporté deux des trois matchs de la saison NBA 2019-2020 contre les Los Angeles Clippers et auraient facilement pu gagner les trois. Considérez que lors de la seule défaite du 22 novembre, Houston a mené par cinq points au Staples Center avec moins d'une minute à jouer.

Comment les Rockets (19-9) ont-ils été si bons contre un autre prétendu prétendant au titre des Clippers (21-9), dont deux fois sur la route? Il y a un certain nombre d'histoires dans cette confrontation, mais une grande est la sous-performance continue de l'un des acteurs les plus éminents de Los Angeles.

La carte de visite de Pat Beverley est censée être sa défense, mais elle ne s’est pas déroulée ainsi contre Houston. Face à son ancienne équipe des Rockets et à un rival personnel à Westbrook, Beverley a commis trois fautes.

Des problèmes graves ont limité sa capacité à couvrir les stars de la zone arrière James Harden et Russell Westbrook, et les Clippers ont payé cher. Lors des deux affrontements de novembre, Harden a marqué en moyenne 42 points par match, tandis que Westbrook a marqué 40 points lors de la victoire de Houston ce jeudi. Harden a toujours eu des contributions clés, bien sûr, avec 28 points et 10 passes décisives à 50%.

Selon The Athletic, Beverley a quitté le post-match du vestiaire sans parler aux médias. Le lendemain matin, un mème Photoshop de vacances impliquant Westbrook et Beverley était né.

Selon les données de suivi de NBA.com, Harden et Westbrook ont ​​été particulièrement efficaces dans le match de jeudi lorsqu'ils ont été couverts par Beverley – réussissant 60% contre sa défense et une moyenne de 2,60 points par tir. À titre de comparaison, Harden et Westbrook affichent en moyenne 1,55 et 1,15 points par tir sur la saison 2019-20 dans son ensemble.

Après la première réunion en novembre, Westbrook a déclaré ceci concernant la défense de Beverley après que Harden ait marqué 47 points:

Pat Bev trompe tout le monde, comme s'il jouait en défense. Il ne garde personne, mec. Il ne fait que courir sans rien faire. Comme vous avez vu ce qui s'est passé, 47. Toute cette agitation pour obtenir 47.

Leur rivalité remonte aux séries éliminatoires de 2013, lorsque Beverley – alors sur les Rockets – est allé chercher le ballon après que le Thunder a appelé le temps mort et est entré en collision avec le genou de Westbrook, tout cela après que le coup de sifflet eut été prononcé. Cela a conduit à un ménisque déchiré et a mis fin à la saison de Westbrook tôt, et la tension entre les gardes de 31 ans a persisté depuis plus de six ans depuis.

En ce qui concerne cette saison, Beverley a également commis une faute lors de la deuxième rencontre sur un épique Harden à trois points dans les deux dernières minutes.

On pourrait soutenir que les rigueurs de la poursuite de Harden et de Westbrook ont ​​défensivement compromis l'efficacité de Beverley en attaque. En trois matchs contre Houston, Beverley ne tire que 36% du terrain et 18,8% sur trois points – une baisse significative par rapport à sa moyenne de saison de 41,0% et 32,7% et des notes de carrière de 41,2% et 37,6%.

Beverley n'a récupéré que 2,3 rebonds par match contre les Rockets, ce qui représente moins de la moitié de sa moyenne habituelle de 6,0.

Westbrook n'a pas offert un autre one-liner spécifique sur Beverley après la victoire de jeudi, bien qu'il ait fait référence à "beaucoup de pitreries en cours". sur le chemin du sol.

Heureusement pour les Rockets, Harden est intervenu pour empêcher Westbrook de potentiellement ramasser une deuxième technique et d'être éjecté.

En fin de compte, Westbrook a eu le dernier rire contre son rival lorsque les Rockets ont terminé la victoire 122-117.

Les Clippers et les Rockets ont une autre rencontre de saison régulière le jeudi 5 mars à Houston avant un match éliminatoire potentiel au printemps. Pour que Los Angeles annule les premiers résultats, une grande priorité pour l'entraîneur-chef Doc Rivers est de trouver comment garder Beverley au sol.

. (tagsToTranslate) actualités (t) fusées houston (t) james harden (t) clippers de los angeles (t) pat beverley (t) russell westbrook