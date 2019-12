Les combats des Sixers à Orlando se poursuivent avec une défaite de 98-97 contre Magic

On a l'impression qu'il y a quelque chose dans l'eau à Orlando. Venant sans doute de leur plus grande victoire de la saison le jour de Noël, les Philadelphia 76ers ont rapidement défait la bonne volonté générée par cette victoire contre les Bucks en s'inclinant face au Orlando Magic vendredi 13-17. Les Sixers ont chuté pour la quatrième fois consécutive à Orlando.

Après la grande victoire de mercredi, la possibilité d'une déception se profilait et une atmosphère quelque peu endormie à Amway Center n'a certainement pas aidé.

Le résultat a été une première mi-temps maladroite qui n'a vu aucune équipe atteindre 50 points alors que les Sixers avaient une avance de 47-46 dans la pause.

Philadelphie a porté l'avance à huit au troisième quart, seulement pour voir le Magic clôturer la période sur une séquence de 17-6, prenant une avance de trois points dans le processus.

Les Sixers se sont rapprochés à 8: 26, mais le Magic a de nouveau répondu et repoussé l'avance à 11 avec seulement 2:46 à jouer. L'avance est restée à 11 avec 1:49 à faire, lorsque les Sixers ont soudainement semblé intéressés et ont presque réussi un retour remarquable.

L'équipe a clôturé le quatrième quart-temps sur une séquence de 15-5, se rapprochant peu de son effort de retour alors qu'un désespoir de Joel Embiid à 3 points a raté le buzzer.

Bien que l'effort de retour ait été vaillant, en toute honnêteté, les Sixers ne méritaient pas de gagner le match. Ils ont pris l'habitude de manquer de concentration et d'efforts contre des équipes «moindres», et cela a continué vendredi soir. Si Philadelphie avait joué tout le match, ou probablement même la moitié du match, avec la même intensité qu'elle avait montrée au cours des trois dernières minutes, elle gagnait probablement le match.

Pour une équipe qui a beaucoup parlé pendant l'intersaison et la pré-saison au sujet de l'espoir de défier la tête de série dans l'Est, les déceptions continuelles contre les équipes de niveau intermédiaire et inférieur sont inacceptables et si cela continue, les Sixers seront chanceux d'avoir la maison -avantage court au premier tour. On pourrait penser que leur domination à domicile servirait à attiser la faim de l'équipe d'avoir un avantage sur le terrain, mais jusqu'à présent, cela ne semble pas être le cas.

Joel Embiid et Tobias Harris ont ouvert la voie aux Sixers, affichant des doubles-doubles correspondants avec 24 points et 11 rebonds chacun. Josh Richardson a ajouté 15 points et six aides, Ben Simmons a récolté 13 points, neuf rebonds, sept aides et quatre interceptions, et Al Horford a récolté sept points et cinq rebonds. Ce fut une soirée décevante pour le banc des Sixers alors que Furkan Korkmaz, James Ennis III, Trey Burke et Mike Scott ont combiné 14 points.

Après une performance dominante contre les Bucks mercredi, il était frustrant de voir les Sixers basculer jusqu'à l'autre bout du spectre. La tendance à minimiser constamment la concurrence est troublante, et si l'équipe ne la corrige pas, cela leur coûtera un précieux ensemencement lors des éliminatoires.

Les choses ne seront pas plus faciles pour les Sixers, qui joueront le deuxième de suite demain à Miami contre le Heat.

.