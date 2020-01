Les commentaires de Kyrie Irving sur la liste des Brooklyn Nets sont préoccupants

Kyrie Irving a récemment exprimé son souhait de faire plus que d’apporter un titre à Brooklyn. Il veut également développer une culture gagnante qui est si forte qu’elle survit à ses jours de jeu.

Bien sûr, les Nets ont pris des mesures importantes pour devenir un prétendant au titre lorsqu’ils ont signé Irving et Kevin Durant au cours de l’été. Bien que tous les avantages de Durant ne soient pas attendus avant 2020-2021, toute équipe serait plus qu’heureuse d’avoir l’attaquant de la superstar en attente pour entrer dans l’action.

Mais les joueurs de superstar ont toujours besoin d’un casting de soutien.

On aurait pu penser que les Nets en avaient un solide, étant donné qu’Irving et Durant ont choisi de jouer à Brooklyn et ont également amené DeAndre Jordan, Garrett Temple et Wilson Chandler avec eux.

Mais, apparemment, ces cinq joueurs – avec Spencer Dinwiddie et Caris LeVert – ne suffisent pas. Pas du tout aux yeux d’Irving.

Après la perte de mercredi, le meneur des Nets a abordé la question avec des journalistes à Philadelphie, par Stefan Bondy du New York Daily News:

Je veux dire, c’est transparent. C’est là-bas. C’est flagrant, en termes de pièces dont nous avons besoin pour être à ce niveau suivant. Je vais continuer à le répéter. Nous allons faire de notre mieux avec les gars que nous avons dans nos vestiaires maintenant, et nous nous soucierons de toutes les autres choses, en termes de pièces en mouvement et de tout le reste, en tant qu’organisation sur toute la ligne en été. C’est juste quelque chose pour lequel nous nous sommes inscrits.

Irving a poursuivi:

Nous savions dans quoi nous nous embarquions au début de cette saison. Les gars descendaient à gauche et à droite. GT (Temple) est sorti, DJ (Jordan) vient de se blesser (mercredi), Wilson revient (hors de sa suspension). Nous avons également de jeunes gars élogieux qui ont fait un excellent travail au cours des trois dernières années. Collectivement, j’ai l’impression que nous avons de superbes pièces, mais il est assez évident que nous avons besoin d’une ou de deux autres pièces qui me complimenteront, KD (Durant), DJ, GT, Spence (Dinwiddie), Caris, et nous verrons comment qui évolue.

Aucune mention de Joe Harris, Taurean Prince ou Jarrett Allen.

Irving pourrait avoir raison, bien sûr. Mais parler franchement de ses coéquipiers actuels en public n’est pas quelque chose qui a bien fonctionné pour lui dans le passé.

Donc, que les fans des Nets soient préoccupés par la chimie de Brooklyn ou la façon dont l’équipe est constituée, les remarques d’Irving sont troublantes.

.