Les commentaires d’Isiah Thomas sur la série Celtics de 1988 suscitent de fortes émotions

Les Boston Celtics n’allaient jamais être des figures de proue dans le nouveau documentaire ESPN Michael Jordan “The Last Dance”, mais les ondulations sont parties à la suite des équipes de championnat du milieu des années 80 dirigées par Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parish. camée intéressant.

Alors que Boston était en déclin au moment où les Chicago Bulls de Jordan et le “Bad Boy” Detroit Piston se battaient pour la suprématie dans l’Est, boh a dû passer par les Celtics et leur noyau vieillissant pour le faire.

“Detroit avait une chose similaire avec Boston que nous avions avec eux”, a observé le gardien de Chicago John Paxson dans le documentaire. «Je me souviens encore de la première fois que Détroit les a battus. Et je me souviens avoir vu Kevin McHale sortir en demi-terrain et serrer la main et des choses comme ça. »

C’était, bien sûr, en réponse directe au meneur du Pistons Hall of Fame Isiah Thomas (à ne pas confondre avec l’ancien général de la salle de Boston Isaiah Thomas, plus à ce sujet sous peu).

Après que ses pistons aient été éliminés par les Bulls en 1991, l’équipe a choisi de quitter le terrain sans serrer la main ni féliciter Chicago.Thomas a affirmé que ce n’était pas seulement la norme à cette époque, mais ce qu’ils avaient vécu eux-mêmes des Celtics dans des conditions similaires. circonstances en 1988.

Cela a bien sûr été rejeté par Jordan et le reste des Bulls à ce jour, et a également été réfuté par les employés des Celtics travaillant à l’époque.

“Ce que Isiah a dit n’est tout simplement pas vrai”, a expliqué l’ancien coordinateur vidéo de Boston, Jon Jennings, via Adam Himmelsbach du Boston Globe. «J’étais assis juste derrière K.C. Jones. “

Le match était déjà décidé, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parish et Danny Ainge étaient tous mis hors jeu à la fin de la partie, Kevin McHale faisant même de son mieux pour saluer brièvement Thomas avant de reprendre la partie et de terminer la partie.

«K.C. et Jimmy Rodgers et Chris Ford parlaient tous de faire sortir les gars du sol, parce que nous étions au Silverdome, et vous pouviez simplement dire que ces gens étaient prêts à prendre d’assaut le terrain », a expliqué Jennings.

Un examen du concours par le Globe a confirmé que les annonceurs devaient demander aux fans de retourner à leurs sièges avec une faute sur un Celtics à quelques secondes de la fin.

«C’est de l’honnêteté de la vérité», a-t-il poursuivi.

«Cela n’avait rien à voir avec le fait de montrer les Pistons ou un manque d’esprit sportif. C’était vraiment la sécurité de ces gars-là. Je me souviens de K.C. en montrant les gars, en descendant le banc et en disant “OK, va au vestiaire.” »

Les réservistes qui étaient dans le match sont restés sur le terrain jusqu’à ce que la sonnerie retentisse, et bien sûr, le parquet a été inondé de fans presque immédiatement.

“L’une des expériences les plus effrayantes de toute ma vie a été après la fin de ce match”, a poursuivi Jennings.

«J’étais littéralement derrière K.C. alors que nous essayions de nous diriger vers les vestiaires et que vous aviez toutes ces personnes – c’était un stade en forme de dôme – vous aviez donc cette foule massive et elles venaient sur le sol excitées et sautaient de haut en bas. C’était fou. C’était absolument un pandémonium. Bien sûr, ils nous ont finalement battus, alors vous avez compris. »

“Ce n’est rien contre les fans de Détroit”, a conclu Jennings. “Mais je n’ai jamais oublié ce sentiment d’essayer de nous diriger vers les vestiaires.”

Dans une autre tournure intéressante liant le premier dimanche des épisodes trois et quatre de “The Last Dance” à Boston, le pauvre rôti de l’informatique a obtenu pour son nom l’excuse mince du papier pour un mauvais esprit sportif.

Nommé pour le meneur de jeu presque éponyme de Détroit après que son père a perdu un pari avec un fan des Pistons, le plus jeune Thomas écrit son prénom avec deux «a» – et en a eu marre d’être blâmé pour le choix d’explication d’Isiah.

Alors que littéralement des décennies se sont écoulées depuis la fin de ces séries, l’histoire de la ligue a pris beaucoup plus de poids avec la pandémie de coronavirus nous privant de tous les sports professionnels de toutes sortes.

Mais cela a été un moyen exceptionnel de faire émerger de nouvelles versions d’anciennes controverses – et de réapprendre comment ces événements continuent d’affecter notre présent de basket-ball en attendant le retour à la normale.

Assurez-vous simplement d’épeler «Isiah» correctement si vous voulez vous lancer sur Twitter.

