Les commentaires sexistes de Marcus Morris sont un problème dans le sport qui peut être arrêté

Après une victoire de routine des Grizzlies de Memphis contre les Knicks de New York, l’attaquant des Knicks Marcus Morris a été critiqué à juste titre pour avoir accusé Jae Crowder d’avoir des «tendances féminines». plus d’une minute.

Voici la citation complète de Morris:

«Il joue le jeu d’une manière différente. Beaucoup de tendances féminines sur le terrain. Floppant et jetant sa tête en arrière tout le match. C’est un jeu d’homme et on en a juste assez. »

[…]

“C’est doux. Son jeu est doux. Il est doux. C’est comme ça qu’il se porte. C’est juste très féminin. ”

Ce sont des commentaires ignorants. Si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas besoin de moi pour vous le dire. De l’autre côté, il y a aussi une chance que vous soyez ici parce que vous trouvez des critiques des conneries de Morris et que les gens doivent «cesser d’être sensibles à tout», ou qu’il y a trop de flocons de neige, ou tout ce que vous dites qui va vous sentir mieux en étant une mauvaise personne.

Depuis le début des temps, la société a agrafé les traits faibles et / ou mauvais perçus sur les femmes. Une grande partie de cette projection provient d’hommes qui veulent le contrôle et a évolué pour protéger leur idée de la masculinité en ce qui concerne le sport aujourd’hui.

Les sports sont remplis de personnes peu sûres. C’est pourquoi les lanceurs de baseball haricotent leurs frappeurs lorsque leur balle rapide intermédiaire-moyenne est envoyée dans la septième rangée des gradins de champ gauche. Beaucoup d’athlètes masculins dévient lorsque quelque chose ne va pas dans leur sens ou lorsqu’ils sont en colère, disant un certain nombre de choses sexistes sur leur opposition. Par exemple, ils pourraient les accuser d’avoir des «tendances féminines». Peut-être que cela les fait se sentir supérieurs, ce que beaucoup d’hommes ont pensé aux femmes dans le passé (et aujourd’hui). Mais ce n’est pas vrai.

On ne peut pas reprendre ce que Morris a dit. Il a présenté de légères excuses sur Twitter et a ajouté que sa mère lui avait envoyé un texto et dit qu’elle avait élevé un grand homme. Il partira probablement assez rapidement de cela, comme le reste d’entre nous, mais cela ne se sent pas bien parce que c’est une bonne occasion d’enseigner aux autres.

Mon plus grand espoir ici est que certains des pairs de Morris l’ont corrigé. C’est bien qu’il soit appelé par le public et les médias, mais la vraie différence doit venir des autres joueurs de la NBA, ou même de ses amis et de sa famille. Il a grandi avec d’autres basketteurs, et de la même manière que c’est différent pour les enfants d’entendre quelque chose de quelqu’un qui n’est pas leurs parents (dans ce cas, il ne veut probablement pas entendre qu’il s’est trompé du public et des médias). ), il est important pour lui d’entendre quelque chose des gens qu’il respecte. C’est là que le plus grand impact peut être fait.

Il est important de se rappeler que, malheureusement, un état d’esprit sexiste et toxique est ce avec quoi beaucoup de jeunes hommes grandissent. Tout comme le racisme sur cette terre en particulier, cela va prendre plus d’années que la plupart des gens ne voudraient admettre pour réparer les choses. Mais ils peuvent être corrigés si les mesures correctes sont prises.

Kobe Bryant était un défenseur imparfait de la WNBA, que ce soit à cause de son passé ou parce qu’il pensait l’aider à travers ses paroles de louange, alors qu’il ne l’était vraiment pas. Mais il déployait un effort honnête, et de nombreuses stars de la WNBA vous en diraient autant. Nous ne savons vraiment pas quel genre d’impact il aurait pu continuer d’avoir sur le W. C’est ok. L’important était qu’il essayait d’aider. C’est beaucoup plus d’efforts que la plupart ne sont prêts à le faire.

Si vous lisez ceci (surtout vous, hommes), j’espère que vous corrigerez quelqu’un quand il dira quelque chose de dangereux comme Morris l’a fait, surtout si vous le connaissez bien. Vous seriez choqué de voir à quel point il peut être efficace de repousser les gens autour de vous qui disent des choses peu recommandables, surtout s’ils sont appelés par quelqu’un qu’ils considèrent comme un ami.

Ce n’est pas difficile d’être une bonne personne dans ce monde, mais certaines personnes ont besoin d’un coup de main pour se mettre sur la bonne voie. Choisissez d’être ce changement positif, et nous serons tous meilleurs pour cela.