Les conseils de Kobe Bryant à la prochaine génération d’athlètes

Pour un concurrent aussi féroce que lui, Kobe Bryant a également toujours été l’un des plus ouverts lorsqu’il s’agit de transmettre des informations à des joueurs plus jeunes.

Bryant était certes quelqu’un qui n’avait aucun problème à se présenter à un certain nombre de grands joueurs de la NBA et à leur poser des questions, alors il a continué à transmettre cela quand il était à la réception.

Maintenant que Bryant est à la retraite, il continue d’aider ceux qui viennent chez lui. Il a organisé de nombreux entraînements avec un certain nombre des meilleurs jeunes joueurs All-Star de la NBA et beaucoup ont dit qu’ils allaient parfois le consulter. Son éthique de travail était renommée dans toute la ligue, donc ses conseils à la nouvelle génération ne devraient pas être autant une surprise.

Alex Squadron de SLAM Magazine a récemment parlé à un certain nombre de légendes de la génération précédente de la NBA, notamment Bryant, Dirk Nowitzki et Allen Iverson. Quand on a demandé à Bryant quel est le meilleur conseil qu’il a pour cette génération, sa réponse a été courte et douce:

Être cohérent. C’est la partie la plus importante. Soyez cohérent avec votre travail.

Cela semble simple, mais c’est vraiment la clé. La différence entre les bons et les grands joueurs est que les grands jouent tous les soirs à ce niveau élevé. Et cette cohérence ne s’applique pas uniquement aux jeux, car elle concerne la cohérence des entraînements, des pratiques, des régimes et de tout ce qui entre dans la peau d’un grand joueur.

C’est quelque chose qui s’applique à n’importe quel joueur à n’importe quelle époque de la NBA. Cette ligue est très différente de celle dans laquelle Bryant a joué il y a moins d’une décennie et finira par changer à nouveau. Bryant pense que quand il le fera, il reculera:

Je pense que ça va juste le contraire [way]—Il remonte au milieu de gamme. Je suis juste assis ici en attendant que tous ces statisticiens découvrent comment rendre le son de milieu de gamme attrayant après toutes ces années à le rendre pas attrayant. Parce que ça vient.

Bryant a raison, car les choses semblent certainement être cycliques (en particulier dans le sport) et ce qui est vieux redevient finalement nouveau. La montée de l’analyse a essentiellement conduit à la mort du milieu de gamme, ce que Bryant a vécu dans la dernière partie de sa carrière.

Après toutes les études, voir des analyses soutenir réellement le milieu de gamme à l’avenir apporterait sans aucun doute un sourire au visage de Bryant.