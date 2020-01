Les corps de Kobe Bryant et de trois autres personnes identifiés

L’accident d’hélicoptère dans les collines de Calabasas (Californie), dans lequel ils sont morts Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes, c’était si violent que les enquêteurs et les médecins légistes ont eu du mal à terminer la recherche des restes. La police du comté a expliqué aujourd’hui qu’elle avait déjà récupéré les neuf corps et en avait identifié quatre, dont la star de la NBA,

29/01/2020

Agir à 09h01

CET

Sport.es

Les empreintes digitales ont permis pour le moment d’identifier Kobe Bryant (41 ans), l’entraîneur de baseball John Altobelli (56 ans), Sarah Chester (45 ans) et le pilote d’hélicoptère Ara Zobayan (50 ans)

La police judiciaire tente maintenant d’identifier les quatre autres victimes qui, selon les données des occupants de l’hélicoptère, appartiennent à Keri Altobelloi, sa fille Alyssa, Payton, la fille de Sarah Chester et Gianna Bryant, la fille de Kobe.

Pendant ce temps, les autorités tentent de trouver une explication à l’accident et bien que le brouillard soit toujours la cause la plus probable, il a également été souligné que l’hélicoptère n’avait pas de dispositif de prévention des chocs, ce qui n’est pas obligatoire bien que le NTSB (National Security Board of Transport) avait déjà recommandé son utilisation à plusieurs reprises.

Selon les données radar, le pilote de l’appareil endommagé, Ara Zobayan, a grimpé au-dessus du brouillard pour améliorer la visibilité avant de tourner à gauche, de redescendre et de frapper une zone montagneuse de Calabasas.

.