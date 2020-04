Les cuisiniers de Brandin étaient-ils un autre mauvais coup des Texans? Nous débattons

DeAndre Hopkins n’est plus un Texan de Houston. Mais maintenant, Brandin Cooks l’est.

Dans deux métiers, l’entraîneur-chef et directeur général, Bill O’Brien, est passé de l’éternel All-Pro à une menace profonde et variée. Hopkins a été expédié aux Cardinals de l’Arizona. Les cuisiniers, libérés du démantèlement des Rams avec un futur choix de quatrième ronde en échange d’un deuxième tour, seront chargés de le remplacer.

Ce sont de grandes attentes pour un joueur qui se fait rapidement connaître pour ses métiers hors saison. Cooks a été déplacé pour des projets de réflexion au cours de trois des quatre dernières années, passant des Saints aux Patriotes aux Rams aux Texans. Son déménagement vers l’ouest a déclenché une prolongation de contrat de 80 millions de dollars sur cinq ans avec Los Angeles en 2018. Alors que Houston est techniquement sur la sellette pour 47 millions de dollars les quatre prochaines années, son argent garanti s’épuise après la saison 2020.

Si Cooks revient à sa forme 2015-2018, il donnerait à Houston une présence sur le terrain capable de récompenser le risque de Deshaun Watson de prendre le terrain. Mais la poursuite de son effondrement de 2019, en partie à cause d’une blessure, laisserait probablement les Texans au même endroit qu’ils ont été les deux dernières saisons – à la périphérie de la controverse.

La production et le potentiel des cuisiniers valent-ils le prix? Parlons-en.

S’agit-il d’un (autre) terrible échange pour les Texans?

Adam Stites: C’est mauvais dans tous les sens.

Le NFL Draft 2020 a une classe exceptionnelle de récepteurs larges. Houston aurait été beaucoup mieux en utilisant l’un de ses deux choix de deuxième ronde pour prendre l’une de ces perspectives.

Au lieu de cela, les Texans ont renoncé au 57e choix pour un joueur qui aura 27 ans en septembre, a quatre ans pour un contrat de 81 millions de dollars et a subi de multiples commotions cérébrales ces dernières années.

Cooks a été éliminé du Super Bowl 52 par un coup brutal de Malcolm Jenkins et il a raté deux matchs au cours de la saison 2019 après avoir subi deux autres commotions cérébrales. C’était déjà assez grave que Cooks ait vu un spécialiste des commotions cérébrales l’automne dernier.

Lorsqu’il est en bonne santé, Cooks est un joueur électrique. Mais il a terminé la saison 2019 avec 42 pires réceptions en carrière et deux touchés en 14 matchs.

Christian D’Andrea: Je ne pense pas que ce soit nécessairement un bon métier, mais je pense que c’est un métier défendable.

O’Brien ne voulait pas payer Hopkins, alors il a choisi Cooks comme alternative moins chère. Après avoir acquis un deuxième rond pour son ancien haut-large, il a échangé un deuxième rond pour son nouveau haut-large. Si les choses ne marchent pas, il peut abandonner sa nouvelle menace profonde après seulement un investissement d’un an et 8 millions de dollars.

Même si l’ancien Saint / Patriot / Ram ne remplacera pas Hopkins, il est un ajout solide. Sa blessure entachée de 2019 est un problème, mais il a en moyenne 77 prises et près de 1150 verges par 16 matchs au cours des quatre saisons précédentes. Ses 10,3 verges par cible étaient le 12e meilleur de la NFL en 2018, mieux que Julio Jones ou Hopkins. Cette même année, il a joué un rôle clé pour une équipe de LA qui s’est rendue au Super Bowl. Il avait alors 25 ans et n’aura que 27 ans en 2020.

Stites: Pourtant, les Texans auraient pu utiliser le choix de deuxième ronde pour rédiger un récepteur qui est plus jeune, plus sain, moins cher et peut-être plus productif que les cuisiniers. Le vétéran n’a jamais fait de Pro Bowl dans sa carrière, après tout.

Houston aurait également pu utiliser le choix de repêchage pour remédier à son grave déficit de précipitation de passes. Alors que la perte de Hopkins a fait du récepteur un besoin, 18 millions de dollars garantis à Randall Cobb ont bouché un peu ce trou. Maintenant, Cobb est quatrième sur le graphique de profondeur de réception.

Il est logique d’avoir de la profondeur avec Will Fuller et Kenny Stills, qui ont tous deux perdu du temps en 2019 en raison d’une blessure. Cependant, il n’est pas possible de rechercher les meilleurs choix de draft et une part importante du plafond salarial.

D’Andrea: Le simple fait de sortir de Los Angeles devrait aider les cuisiniers à trouver plus, et mieux, des opportunités qui peuvent améliorer cette affaire. Jared Goff a rétrogradé puissamment (et de manière inattendue) au cours de la quatrième année, alors que ses Rams sont passés de champions de la NFC à la septième place.

Maintenant, Cooks joue avec un quart-arrière plus disposé à prendre des risques. La profondeur de lancer moyenne de Watson est un verge plus loin en aval que celle de Goff, même si elles lancent un nombre similaire de passes de plus de 20 verges. Après avoir partagé les projecteurs avec des voyants compétents dans Robert Woods et Cooper Kupp, il aura l’occasion de diriger les Texans dans les cibles cet automne – quelque chose qu’il n’a jamais fait en tant que Ram.

Grâce au commerce Hopkins et au contrat Cobb, l’acquisition de Cooks sera probablement, au pire, la troisième chose la plus stupide qu’O’Brien ait faite lors de cette intersaison. Il s’agit de la lecture de 3,6 points d’une décision de Bill O’Brien. Pas génial, pas terrible.

Stites: Le commerce Hopkins aggrave le commerce des cuisiniers, mais ce qui est fait est fait. Il est injuste de continuer à utiliser cet accord comme baromètre.

Cependant, le commerce des cuisiniers est mauvais en soi. Même si les Texans sont meilleurs avec les cuisiniers que sans lui, la valeur de l’accord est atroce. Il est plus difficile que jamais de savoir si les Texans ont même un plan.

Est-ce que Cooks avait besoin des Texans pour conserver leur titre AFC South (et garder Deshaun Watson heureux?)

Stites: Horrible valeur commerciale de côté, l’ajout de cuisiniers devrait certainement aider l’infraction. Watson a prospéré avec des récepteurs qui peuvent étirer le terrain et Cooks fait l’affaire. Il n’est pas Hopkins, mais il aidera Watson à garder le cap.

Les cuisiniers ne sont pas la pièce manquante qui fait de Houston un concurrent du Super Bowl.

La défense globale de l’équipe était 28e dans la NFL la saison dernière et elle n’a fait qu’empirer durant cette intersaison. Tacle défensif D.J. Reader – le meilleur défenseur de l’équipe sur Pro Football Focus l’année dernière – est parti rejoindre les Bengals en libre-arbitre. Il a été remplacé par l’ancien plaqueur défensif des Eagles, Timmy Jernigan, qui a signé un contrat d’un an à 3,75 millions de dollars à Houston. Le reste du bricolage sur la défense était dans le secondaire avec les ajouts d’Eric Murray et Jaylen Watkins.

Les Texans ont terminé 2019 avec le sixième moins de sacs et n’ont rien fait pour y remédier. Leur meilleure chance d’être compétent en défense est J.J., 31 ans. Watt revient en arrière et joue à nouveau comme en 2015 (et reste en bonne santé). L’utilisation d’un choix de deuxième ronde sur un récepteur sujet aux blessures ne résout pas les vrais problèmes de l’équipe.

D’Andrea: Probablement pas, mais l’AFC South est un endroit idiot où rien n’a vraiment de sens. Les Titans sont prêts à monter sur le trône après avoir enfermé Ryan Tannehill et Derrick Henry, mais l’histoire suggère qu’ils finiront 9-7 quoi qu’ils fassent et, soyons honnêtes, Tannehill ne va probablement pas diriger le ligue dans le classement des passants.

Les Colts ont fait de grands pas en amenant Philip Rivers et DeForest Buckner en ville, mais Rivers n’a pas été sensiblement meilleur que Jacoby Brissett pendant une grande partie de la saison 2019. Les Jaguars aligneront une équipe en 2020.

Si les cuisiniers peuvent entrer et revenir à la forme adjacente au Pro Bowl, Houston devrait avoir suffisamment de puissance de feu pour rester compétitif dans le Sud. Que ce panda puisse guérir une blessure possible et spéculative entre O’Brien – vous savez, le gars qui vient d’échanger l’un des meilleurs joueurs espoirs qu’un passant puisse espérer – et son quart-arrière est une question tout à fait différente.

Les cuisiniers seront-ils texans en 2021?

D’Andrea: J’ai mes doutes. S’il ne peut pas ébranler l’inefficacité qui a gâché son 2019, O’Brien le coupera probablement tout de suite plutôt que de le ramener à 12 millions de dollars. S’il dépasse les attentes, il commencera probablement à parler de prolongation de contrat ou de restructuration avec Houston. Cela signifie qu’il aurait affaire au même entraîneur / directeur général qui a exilé Hopkins en Arizona juste au moment où il voulait une prolongation lucrative.

Certes, O’Brien et Hopkins auraient eu des tensions entre eux et les Texans pourraient ne pas être disposés à annuler une acquisition de premier plan après seulement un an. Pourtant, il n’est pas trop difficile d’imaginer un scénario où Cooks a plus de 1000 verges de réception, aborde le sujet de l’argent garanti et est repoussé par les dirigeants de l’équipe qui veulent le voir recommencer avant de lui remettre une extension.

O’Brien a bâclé ces transactions dans le passé, et bien que Cooks ait été tout sauf un problème en ce qui concerne les retraits et les négociations, les choses ont une drôle de façon de se dégrader à Houston.

Stites: La capacité des Texans à rompre les liens avec les cuisiniers après la saison 2020, si nécessaire, est une doublure argentée … un peu. Ils ont maintenant la capacité de se parachuter d’un mauvais métier s’il s’avère en fait que c’est un mauvais métier.

Alors oui, c’est probablement une situation où Cooks sera libéré s’il se débat ou prolongé s’il joue bien. Ma question est de savoir si O’Brien sera celui qui pourra prendre cette décision. Il est impossible de savoir quelles sont les attentes des Texans en matière de propriété pour 2020. Mais l’incapacité à dépasser la ronde divisionnaire des séries éliminatoires doit mettre à l’épreuve leur patience – même s’il a été élevé au rang de GM après la saison 2019.

Si O’Brien est de retour, je pencherais pour que les cuisiniers restent. C’est lui qui a fait le commerce et investi dans le récepteur. Mais si les Texans recommencent enfin et licencient O’Brien, je m’attends à ce que les Cooks fassent partie de cette purge.